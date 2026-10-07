Max Cintio reaccionó al comunicado de Miniso México luego de denunciar públicamente un presunto caso de discriminación, acoso y amenazas homofóbicas ocurrido en una sucursal de la marca ubicada en la Torre Latino en Eje Central y Madero, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

“Sí, ya vi el comunicado, ya estoy en comunicación con el equipo de abogados de Miniso y también con el área de Recursos Humanos de la misma empresa. Quiero también comentarles que la denuncia para este sujeto sigue, ya hoy me asesoré, fui a los lugares que tenía que ir y por todos los medios voy a hacer lo que sea porque obviamente ya ahorita mi integridad pues corre peligro por así decirlo.” Max Cintio

La denuncia del creador de contenido Max Cintio se viralizó en redes sociales y alcanzó más de 2.5 millones de reproducciones, por lo que ante la polémica, Miniso lanzó un comunicado de prensa en sus redes, en donde informó que tomó medidas contra el gerente señalado y aseguró que daría seguimiento al caso.

Max Cintio responde a Miniso tras el comunicado de prensa

A través de Instagram, Max Cintio reposteo el comunicado de Miniso México, pero dejó claro que todavía mantiene reservas sobre lo ocurrido y sobre las acciones anunciadas por la empresa.

“Yo no confío ni en mi sombra”, escribió Max Cintio junto a la publicación, para después agregar: “Ya veremos qué pasa en próximos días, gracias a todos los que han estado pendiente del caso”.

Miniso publicó un comunicado de prensa tras la denuncia de discriminación de Max Cintio (@max_cintio / Instagram)

Por su parte, Miniso México informó que Juan “N”, quien se desempeñaba como gerente de la sucursal involucrada, fue desvinculado de la compañía tras los señalamientos.

La empresa también aseguró que estableció contacto directo con Max Cintio para ofrecerle acompañamiento y dar seguimiento legal y personal al caso.

Ahora, el creador de contenido señaló que esperará a conocer cómo avanzan las acciones anunciadas por Miniso, mientras sus seguidores permanecen atentos a la evolución de la denuncia.