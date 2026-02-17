Shia LaBeouf de nueva cuenta en problemas con la ley tras causar disturbios durante el carnaval Mardi Gras de Nueva Orleans, donde fue detenido por agresión en un bar.

TMZ publicó una serie de videos en las que se ve al actor de Transformers vagando por la ciudad y acercándose a diferentes personas el día de su detención.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, hay informes de testigos que afirman que Shia LaBeouf fue visto ebrio por distintos bares y clubes de Nueva Orleans durante varios días del carnaval.

Shia LaBeouf comparecerá ante juez en Nueva Orleans

De acuerdo con el departamento de policía de Nueva Orleans, Shia LaBeouf ingresó a un establecimiento de la ciudad, el R Bar.

En el lugar, reportan, el actor comenzó a causar problemas y a tener un comportamiento agresivo, por lo que uno de los empleados lo sacó del bar, momento en el que hubo intercambio de golpes.

Shia LaBeouf (AP)

Posteriormente, Shia LaBeouf volvió a entrar al lugar, donde sostuvo un segundo encuentro con el empleado y un segundo hombre a quien también golpeó en la nariz.

En su versión, el actor aseguró haber sido atacado por ambos hombres respectivamente. Por su parte, otros empleados del bar llamaron a la policía.

Shia LaBeouf fue atendido en el bar por paramédicos, quienes lo llevaron al hospital. Posteriormente, el actor fue detenido por agresión.

La detención tuvo lugar el martes por la noche, el último día del carnaval de Nueva Orleans.

Ahora el actor espera comparecer ante el juez en la prisión Orleans Parish de Luisiana.

Este altercado se suma a la amplia lista de demandas y detenciones que ha arrastrado Shia LaBeouf en los últimos años, durante los cuales ha enfrentado cargos de alteración del orden público, conducta criminal y cargos por intoxicación pública y por mala conducta.