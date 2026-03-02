El sábado 28 de febrero Shia LaBeouf fue arrestado en relación a un altercado pasado en calles de Nueva Orlenas, sumando un cargo de agresión simple a su historial.

Este sería el segundo arresto en dos semanas de Shia LaBeouf, quien a mediados de mes fue detenido por golpear a los empleados de un bar durante las celebraciones del Mardi Gras.

Según reportes de la policía, el actor de 39 años de edad golpeó a varias personas y nuevos reportes indican que profirió gritos contra homosexuales durante la confrontación.

The Guardian infirmó que LaBeouf se entrgó voluntariamente el sábado previo a una audiencia de fianza que ya tenía programada; pagó 5 mil dólares y fue liberado.

Las declaraciones de Shia Labeouf por nuevo altercado en Nueva Orleans

Previo al nuevo arresto, Channel 5 transmitió una entrevista entre el periodista Andrew Callaghan y el actor por los hechos en Nueva Orleans.

En sus declaraciones, Shia LaBeouf habló del altercado y reconoció que su conducta no fue la adecuada: “Mi comportamiento fue una mierda. Tengo que lidiar con eso”, admitió.

Shia LaBeouf (AP)

Los gritos del actor fueron calidficados como homofíbicos, lo que desató nuevas críticas en su contra.

Sin embargo, en la entrevista LaBeouf defendió que tres hombres se le acercaron y le tocaron la pierna.

“Seré honesto contigo, los grandes gays me asustan. Cuando me siento solo y tres chicos gay están a mi lado y me tocan la pierna, tengo miedo. Lo siento. Si eso es homofóbico, entonces lo soy” Shia LaBeouf

Tras el nuevo cargo por agresión se determinó que el actor debería inscribirse a un tratamiento por abuso de sustancias, así como someterse a una pruebas antidrogas y pagar una fianza de 100 dólares.

Al respecto, Shia LaBeouf habló rspecto a la idea de volver a rehabilitación, diciendo que no había necesidad de ello.

En redes se ha reavivado la discución en torno a los problemas que el actor ha enfrentado con la ley en los últimos años.