Parece que tener su versión del Juego del Calamar no fue suficiente para MrBeast; ahora el popular youtuber quiere traer a la vida Los Juegos del Hambre.

Así es, el mismo MrBeast lo confirmó en una entrevista reciente, señalando que ha pensado seriamente en hacer un nuevo concurso inspirado en Los Juegos del Hambre.

MrBeast ya tiene un plan para hacer Los Juegos del Hambre

En una entrevista en Today Show, MrBeast habló un poco de sus iniciativas y concursos recientes, dejando entrever que ahora quiere hacer una versión de Los Juegos del Hambre.

Pero no es solo una idea al aire de MrBeast, el youtuber dio todos los detalles de cómo sería esta versión de Los Juegos del Hambre en la vida real.

Señalando que piensa en poner a 26 personas desconocidas en una isla, donde tendrán que “sobrevivir” durante varios días; el ganador se llevará 1 millón de dólares, que serían alrededor de 18 millones de pesos.

Además de que todo sería grabado y editado a manera de reality show, como lo fueron sus Beast Games, que tuvieron una buena aceptación en Amazon Prime Video.

Eso sí, faltó aclarar cómo serían las eliminaciones en el juego, pues recordemos que en las películas y libros, estas suceden cuando los participantes mueren. Aunque menciona que podrían usar “armas láser”.

Aún no son oficiales Los Juegos del Hambre de MrBeast

Antes de que los fans se emocionen y quieran ver dónde se inscriben para participar en Los Juegos del Hambre de MrBeast, hay que aclarar que no es nada oficial.

MrBeast solo expresó que esa es una idea que tiene, hacer una versión real de Los Juegos del Hambre; pero de momento no hay nada cerrado debido a lo ambicioso de la idea.

Pues se tienen que ver muchos detalles en la logística, además que se necesitan muchos permisos si es que se quiere hacer en una isla desierta, como tiene pensado, lo cual involucra a instituciones locales, gubernamentales e internacionales.

Habrá que ver cómo evoluciona todo esto, si logra crear sus Juegos del Hambre o queda como una de sus muchas ideas que no se concretaron.

Los Juegos del Hambre (Lionsgate)

Con información de Today Show.