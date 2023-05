La actriz Blake Lively no estuvo presente en la MET Gala 2023, pero otros famosos también brillaron con su ausencia y sí queríamos verlos.

Desde que se anunció la temática del MET Gala de este año, ‘Karl Lagerfeld: A line of Beauty’ se generó mucho misterio al conocer a las celebridades que iban a desfilar en la alfombra roja de Nueva York.

Pero a pesar de las expectativas, por fin pudimos apreciar a los famosos que inundaron su glamour en el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York en la nueva edición de la MET Gala 2023, este lunes 1º de mayo.

La alfombra roja del MET Gala es el evento más importante en la industria de la moda, donde podemos ver la magia de los diseñadores gracias a sus looks impresionantes que visten los famosos al desfilar por las escaleras de Nueva York.

Como en todo, existen las celebridades que año tras año acuden al MET Gala y nos deslumbran con su presencia.

Pero esta vez algunos famosos más queridos y esperados en la alfombra del MET Gala no asistieron.

Bad Bunny en la Met Gala 2023 (AP)

Estos famosos faltaron a la MET Gala 2023 y si queríamos verlos

Blake Lively fue la actriz que nos rompió el corazón al saber que no se iba a presentar en la alfombra roja del MET Gala 2023, donde se ha coronado como la reina del evento por sus impresionantes atuendos.

Otra de las actrices que también brilló con su ausencia, es Zendaya. La actriz de tan solo 26 años de edad que se ha convertido en toda una fashionista y una de las famosas más queridas en las alfombras rojas.

Zendaya, actriz (ANGELA WEISS / AFP)

Cabe destacar que Zendaya no ha aparecido en esta alfombra desde 2019, en donde impactó con su transformación de Cenicienta.

El nombre de Katy Perry también fue mencionado en las invitadas especiales del MET Gala 2023, pero desafortunadamente no asistió por asuntos laborales.

Katy Perry (Charles Sykes / AP)

Por el momento se conoce que no asistió a la alfombra roja porque estaba grabando un episodio en vivo del programa American Idol.

Hailey Bieber también fue de las famosas ausentes en desfilar por la alfombra roja de Nueva York, se especula que esta vez no decidió ir porque está preparando un nuevo lanzamiento de Rhode Beauty.

Hailey Bieber (Evan Agostini / Evan Agostini/Invision/AP)

La icónica Lady Gaga, también era la celebridad favorita para asistir al MET Gala de este año, aunque se desconoce las razones de su ausencia se sabe que la cantante no se ha presentado en el Museo Metropolitano de Arte desde 2019.

Otros famosos que faltaron en la MET Gala 2023:

Ryan Reynolds

Justin Bieber

Bella Hadid

Cole Sprouse

Lili Reinhart

Nicki Minaj

Camilla Cabello

Shawn Mendes

Blake Lively fue la gran ausente del MET Gala 2023 y por esta razón no acudió

La reina del MET Gala, Blake Lively no desfiló en la prestigiosa alfombra roja de Nueva York por una simple razón: La maternidad.

Durante la gran reapertura de Tiffany & Co. Fifth Avenue en la ciudad de Nueva York, Blake Lively dijo que no asistirá a la MET Gala 2023 y que por primera vez en muchos años lo vería desde la comodidad de su hogar.

La actriz, Blake Lively volvió a convertirse en madre a principios de este año y por eso está enfocanda en su familia antes que un evento de moda.