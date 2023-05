La Met Gala 2023 continúa recibiendo a un sin fin de artistas y celebridades que se dan cita en uno de los eventos más importantes del año. Siendo Pedro Pascal, Kim Kardashian y Bad Bunny parte de la lista de invitados.

El Museo Metropolitano de Arte en Nueva York es testigo de la Met Gala 2023, evento benéfico que se lleva a cabo durante el primer lunes del mes de mayo.

Y dado que la Met Gala es considerado uno de los eventos más importantes de la moda, muchos artistas tratan de impacrtar con sus atuendos. Tal fue el caso de estos invitados.

Así llegó Pedro Pascal a la Met Gala 2023

Sin duda alguna este 2023 ha sido el año de Pedro Pascal. Esto porque viene de protagonizar el éxito que fue The Last of Us, además de que se lanzó la tercera temporada de otra serie interpretada por el actor: The Mandalorian.

Este año Pedro Pascal -de 48 años- volvió a figurar en la lista de invitados de la Met Gala, siendo una de las personalidades más esperadas de la noche, además de ser uno de los actores favoritos del público.

El chileno llegó a la alfombra roja de la Met Gala con un look todo de Valentino conformado por unos shorts negros, camisa roja, combat boot y una gabardina en color rojo.

Pedro Pascal en la Met Gala 2023 (AP)

Así llegó Bad Bunny a la Met Gala 2023

Por su parte, Bad Bunny fue otro de los invitados para formar parte de la Met Gala 2023, siendo junto a Pedro Pascal uno de los latinoamericanos más esperados del evento.

El Conejo Malo hizo acto de presencia con un look con el cual dejó lo llamativo y lo extravagante de lado, pues optó por un conjunto completamente monocromático.

Bad Bunny -de 29 años- portó un traje y corbata blancos de Jacquemus, todo a juego con una larga capa de flores.

Bad Bunny en la Met Gala 2023 (AP)

Así llegó Kim Kardashian a la Met Gala 2023

Si alguien es toda una referente en cuanto a moda se refiere es Kim Kardashian -de 42 años-, quien llegó a la Met Gala con un vestido de perlas.

Al parecer, el vestido es diseño de Schiaparelli. Este está confeccionado con perlas de diferentes tamaños que hacen juego con una capa color champán.