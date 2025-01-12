Mel Gibson concedió una entrevista a Joe Rogan, y el actor y director dio polémicas declaraciones; hablando sobre los los incendios en Los Ángeles, la Iglesia y el cáncer.

Mel Gibson de 69 años de edad se ha viralizado tras dar una polémica entrevista a Joe Rogan, el comediante estadounidense de 57 años de edad.

Y es que en el podcast de Rogan, Mel Gibson dio polémicas declaraciones que por supuesto, los usuarios ya están comentando en redes sociales.

Pero ¿cuáles fueron las polémicas declaraciones que dio Mel Gibson en el podcast de Joe Rogan? Te decimos.

Estas son todas las declaraciones que dio Mel Gibson a Joe Rogan en su podcast

Tal y como se dijo, Mel Gibson se ha convertido en foco de polémica no solo porque la secuela de su película ‘La Pasión de Cristo’ se está grabando.

Sino porque dio diversas declaraciones con Joe Rogan como:

Mel Gibson dijo cómo sus amigos se curaron de cáncer etapa 4

El actor Mel Gibson reveló que perdió su casa en Malibú tras los incendios en Los Ángeles

Mel Gibson acusó al gobierno de los incendios en California

Mel Gibson también se lanzó en contra del papa y la Iglesia católica

Mel Gibson dijo cómo sus amigos se curaron de cáncer etapa 4

Tal y como se dijo, Mel Gibson estuvo en el podcast de Joe Rogan en donde dio varias declaraciones polémicas; por ejemplo, el cómo sus amigos se curaron del cáncer.

Y es que de acuerdo con Mel Gibson, tiene tres amigos que tuvieron cáncer etapa 4, pero todos se curaron.

Según reveló Mel Gibson, la forma en cómo se curaron fue tomando Ivermectina y fenbendazol.

El actor Mel Gibson reveló que perdió su casa en Malibú tras los incendios en Los Ángeles

Otra de las polémicas declaraciones de Mel Gibson, fue por supuesto cuando habló sobre los incendios en Los Ángeles.

Pues reveló que él fue uno de los afectados al perder su casa y verla reducida a escombros, pues vivió 15 años en esa casa:

“Cuando llegué a casa, efectivamente, no estaba allí. Nunca había visto un incendio tan completo. Obviamente es devastador, es emotivo. Viví allí durante unos 15 años, así que fue mi hogar” Mel Gibson

Mel Gibson acusó al gobierno de los incendios en California

No obstante, no fue lo único que Mel Gibson dijo sobre los incendios en Los Ángeles, California, sino que arremetió en contra del gobierno.

Específicamente en contra del gobernador de California, Gavin Newson al criticar sus acciones con respecto a los incendios.

Pues Mel Gibson aseguró que Newson no cumplió sus promesas cuando asumió el cargo de gobernador, pues el actor recordó que el político prometió gestionar y cuidar el bosque.

“En 2019, creo que Newsom dijo: ‘Voy a cuidar el bosque y a mantenerlo’ y hacer todo ese tipo de cosas. Creo que todos nuestros dólares de impuestos probablemente se destinaron al gel para el cabello de Gavin. Es triste. El lugar está en llamas.” Mel Gibson

Mel Gibson también se lanzó en contra del papa y la Iglesia católica

Finalmente, las polémicas declaraciones de Mel Gibson culminaron en una crítica en contra del papa y de la Iglesia católica.

Pues Mel Gibson aseguró que se sentía escéptico ante las reformas del Segundo Concilio Vaticano.

Incluso criticó lo que percibe como una desviación de los principios originales de la Iglesia Católica.

Mel Gibson afirmó que un Papa llevó un “ídolo sudamericano” a la iglesia para una ceremonia, lo que calificó como “apostasía”, por lo que este tipo de actos internos desvíaban la esencia de la Iglesia.

También el actor recordó los casos de abuso sexual dentro de la Iglesia como el Theodore McCarrick y el cardenal Wuerl.

Es por eso que no solo los acusó de encubrimiento, sino de permitir que estros escándalos graves afecten la credibilidad de la iglesia.