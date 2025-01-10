Mel Gibson tiene un claro objetivo: Filmar La Pasión de Cristo 2 cueste lo que cueste, al grado de que ya tiene toda la planeación lista para este proyecto.

Así lo confirmó en el podcast “The Joe Rogan Experience”, donde habló de cómo va el desarrollo de La Pasión de Cristo 2, así como los cambios que ha hecho sobre la marcha.

Asegurando que si bien ha enfrentado retrasos inesperados y no ha podido comenzar la filmación, la película no se ha detenido y avanza poco a poco.

Aunque le gustaría que todo fuera más rápido, cree que el que se esté tomando su tiempo será algo bueno al final.

Jim Caviezel en La Pasión de Cristo (Especial)

La Pasión de Cristo 2 cambiará su nombre

Otra cosa que reveló Mel Gibson en la entrevista en “The Joe Rogan Experience”, es que cambiará el nombre de La Pasión de Cristo 2, debido a la trama que se abordará.

La Pasión de Cristo 2 ahora se llamará La Resurrección de Cristo; como este nuevo nombre indica, se basará en ese pasaje de la Biblia.

Como muchos recordarán, la primera entrega termina con Cristo saliendo de su tumba, aún con las marcas de las heridas en su cuerpo.

Esta nueva obra presentará el último día de Cristo en la Tierra, cuando regresa a su casa, sus seguidores van con él al Monte de los Olivos y desde ahí asciende al cielo.

Mel Gibson señaló que esta película será más filosófica y poética, además de que tendrá una representación del infierno .

Jim Caviezel en La Pasión de Cristo (Especial)

¿Cuándo se estrenará La Pasión de Cristo 2? Esto dijo Mel Gibson

Originalmente, se tenía planeado estrenar La Pasión de Cristo 2 en este 2025; sin embargo, las cosas no han marchado bien en la pre producción para Mel Gibson.

Aunque el director confiaba en empezar en este año, ahora cree que las primeras tomas se filmarán durante 2026.

Lo que significa que la película no llegará sino hasta 2027, unos 23 años después del estreno del filme original.

Hay que mencionar que La Pasión de Cristo 2 no cuenta de momento con el apoyo de algún estudio grande, de ahí que las cosas sean tan lentas.

Lo único que asegura Mel Gibson, es que Jim Caviezel se mantendrá en el rol protagónico.