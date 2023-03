“Maxine Woodside está evadiendo la justicia”, afirmó Ana María Alvarado tras la grosería que le hizo su ex jefa, el lunes 13 de marzo.

Hace unos días, Ana María Alvarado confirmó que ya había emprendido acciones con sus abogados para buscar que Maxine Woodside la liquide conforme a la ley.

Antes de iniciar un pleito legal, dijo Ana María Alvarado, la ley recomienda buscar acuerdos de conciliación entre las dos partes para evitar un pleito legal.

Por ello, el lunes 13 de marzo ambas estaban citadas en un Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, al que Ana María Alvarado llegó puntual.

Sin embargo, Maxine Woodside brilló por su ausencia, pero lo peor fue que ni siquiera envió a algún representante legal.

Ante ello, Ana María Alvarado consideró que Maxine Woodside no tiene intenciones de darle la liquidación correspondiente por los más de 30 años que trabajó con ella.

“Pues no se presentó Maxine, no se presentó un representante legal, estábamos esperando a que llegaran, pero no acudieron; entonces, no acudieron, lo más seguro es porque no quiere enfrentar la justicia, está evadiendo la justicia”

Ana María Alvarado