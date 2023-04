La actriz mexicana, Martha Higareda, pudo haber trabajado con el mismísimo Robert Pattinson; pero por la película “No Manches Frida”, no lo aceptó.

Martha Higareda, de 39 años de edad, reveló que rechazó trabajar a lado de Robert Pattinson por realizar una película en México.

Martha Higareda se ha desempeñado en el mundo del cine y también hemos visto su lado como productora en su nueva película “Fuga de reinas”, que debutó el viernes 14 de abril.

Martha Higareda es una de las actrices más reconocidas en México por participar en varias películas de comedia romántica.

Quien se ha ganado el cariño del público por sus exitosas producciones y su peculiar carisma que le pone a cada uno de sus personajes.

Martha Higareda habló en el ‘Heraldo Podcast’ sobre la vez que rechazó un proyecto con Robert Pattinson, por hacer la película mexicana “No Manches Frida”.

Recordemos que Martha Higadera protagonizó “No Manches Frida” junto al comediante Omar Chaparro, en el año 2016.

A pesar de que era un proyecto con un actor reconocido, Martha Higareda no quiso hacerlo porque ella prefiere hacer películas en su país .

“En algún momento me ofrecieron una película con Robert Pattinson, que se me hace últimamente ha dado un giro impresionante en su carrera, es muy buen actor; y que yo en ese momento porque iba a hacer No Manches Frida no la hice”

Martha Higareda