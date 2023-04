Pese a las burlas y críticas que recibió Martha Higareda –de 39 años de edad- por su nueva película en Netflix, la actriz celebró en redes sociales.

Y es que actualmente la película protagonizada por Martha Higareda, ‘Fuga de Reinas’, es el primer lugar global en el top 10 de Netflix.

De acuerdo con la actriz, durante la semana del 17 al 23 de abril, Fuga de Reinas fue vista por más de 14 millones de horas.

Elenco de Fuga de reinas, la película de Martha Higareda, ya disponible en Netflix (Netflix )

Martha Higareda celebró el éxito de su nueva película en Netflix, Fuga de Reinas

A través de su cuenta oficial en Twitter, Martha Higareda -@marthahigareda- celebró el éxito de su nueva película en Netflix, Fuga de Reinas.

Y es que pese a las burlas que recibió, Fuga de Reinas es el primer lugar global en el top 10 de Netflix en películas de ‘habla no inglesa’.

De acuerdo con la publicación, en la plataforma de streaming Fuga de Reinas fue vista durante 14 millones 680 mil horas.

Por lo que junto a su hermana, Miriam Higareda, Martha Higareda agradeció a todos los que la vieron y estuvieron involucrados en su grabación.

Fuga de Reinas es primer lugar global en Netflix (captura de pantalla / Martha Higareda Twitter @marthahigareda)

En Netflix Fuga de Reinas se estrenó el día 14 de abril y además de Martha Higadera, cuenta con la actuación de:

Paola Núñez, de 45 años de edad

Alejandra Ambrosi, de 35 años de edad

Valeria Vera, de 44 años de edad

Pese al éxito de Fuga de Reinas en Netflix, siguen burlándose de Martha Higareda

En redes sociales varios usuarios se unieron a la celebración de Martha Higadera y su película Fuga de Reinas.

Y es que aseguraron que la película cómica en Netflix era de las mejores que habían visto; sin embargo, no todos coincidieron en opiniones y críticas.

Pues a pesar de su primer lugar en el top 10 de Netflix, varios usuarios aseguraron que no era lo mismo “cantidad a calidad”, esto haciendo referencia a que el lugar se lo llevó por vistas y no me gustas.