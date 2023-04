La actriz Martha Higareda atraviesa un duro problema familiar a pesar del éxito en su nueva película “Fuga de Reinas”, a su hermana le diagnosticaron una enfermedad.

Martha Higareda se sincera con la prensa y cuenta un poco sobre cómo la familia está pasando por una triste noticia.

La actriz mexicana de cine y televisión comenta que su hermana menor Miriam o mejor conocida como Miri Higareda está pasando por momentos duros en su vida.

Martha Higareda y Miriam Higareda se dieron a conocer en el mundo del cine, aunque la que lleva más años de trayectoria es Martha.

Miriam Higareda de 38 años de edad dejó un tiempo su carrera por una fractura en la pierna derecha pero de la cual se ha recuperado de manera satisfactoria.

Hasta el momento se conoce que mantiene una relación con el empresario Santiago Michel, con quien ya tiene un hijo.

Martha Higareda comenta a la prensa sobre cómo a su hermana Miri Higareda fue diagnosticada con artritis reumatoide, noticia que la pone muy triste.

“Es durisísimo, durisísimo, o sea, no quisiera hablar mucho al respecto porque la verdad me pone triste y además pone a mi hermana en una situación muy vulnerable.”

La actriz mexicana prefiere guardar los comentarios ante esta difícil situación y se muestra ante la prensa con mucho dolor y prefiere no hablar mucho del tema por respeto a su hermana.

Aunque ya hizo pública la enfermedad que padece su hermana, no quiere ahondar en el tema ya que Miri ha manejado su vida de forma privada.

“Muchísimo respeto evidentemente por todas las personas que padecen esto, no es mi lugar comentar al respecto, a mi hermana le gusta más mantener muchísima discreción, entonces por eso no me ves comentando mucho”

Martha Higareda