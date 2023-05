Nuevamente Martha Higareda da de qué hablar y hasta en su cara la youtuber de cine Gaby Meza se burla, luego de que la actriz juró que su mamá inventó el eslogan de Cinemex.

Martha Higareda vuelve a ser blanco de burlas por sus polémicas declaraciones, que han hecho que hasta la actriz de 39 años de edad sea tachada de mitómana.

Martha Higareda (@marthahigareda / Instagram )

¿La mamá de Martha Higareda inventó el eslogan de Cinemex? Así se burla Gaby Meza en su cara

En entrevista para Hablando de Cine con la youtuber experta en el tema Gaby Meza -de 33 años de edad-, la actriz Martha Higareda volvió a dar una polémica declaración.

Luego de que a Martha Higareda se le cuestionara sobre el porqué la película La Historia Sin Fin era tan importante en su vida.

A esto, la actriz de No Maches Frida relató a Gaby Meza que la fantasía de la película de 1984 era algo que la hizo preguntarse sobre la magia.

Por lo que al preguntarle Martha Higareda sobre si existía la magia a su mamá, esta le respondió que se trataba de “la magia del cine”, es eslogan de Cinemex.

“Una vez le pregunté a mi mamá, ´Mamá, ¿existe la magia?’ y mi mamá me dijo ‘sí, es la magia del cine’”. Martha Higareda

A lo que Gaby Meza aprovechó el momento para unirse a los troll de Martha Higareda y sus peculiares anécdotas

Diciéndole a Martha Higareda: “Cinemex agarró y se robó la frase” , hecho que ha causado que nuevamente en red se burlen de la actriz.

Por lo que entre comentarios se pudo leer “ni cómo aguantar la risa con cada hazaña que tiene Martha”.

“Hazte en tu cara se burlan de ti Martha, tantita dignidad”, “déjenla si no de quién nos vamos a burlar, así como Gaby”, fueron parte de los comentarios para Martha Higareda.

Martha Higareda se burla del hate en su contra al jura que su mamá inventó eslogan de Cinemex, así lo hizo

Aunque, Martha Higareda jura que su mamá inventó el eslogan de Cinemex, la verdad es que se burló de esto.

Luego de que la actriz “cachara” el comentario de Gaby Meza, pues ambas se rieran de lo ocurrido.

Pues Martha Higareda inmediatamente respondió entre risas y de manera irónica: ”de hecho a mí se me ocurrió la frase… no, no, se le ocurrió a mi mamá. Ay, sí”.