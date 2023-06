Marie Claire Harp defiende a José Manuel Figueroa tras ser humillado por Niurka; está segura que no fue su intención insultar a Emilio Osorio.

La Casa de los Famosos ha generado conflictos fuera del reality, pues tras la salida de Marie Claire Harp, comenzó a tener enfrentamientos con varias personalidades.

Así fue el caso de Niurka, quien aseguró que nadie la quería dentro del programa y por eso fue eliminada: “Por personas como tú es que se contaminan los proyectos”.

José Manuel Figueroa trató de defender a su novia e hizo un comentario que hizo explotar a Niurka, de 55 años de edad.

El cantante preguntó, en broma o realmente porque no sabía, si Emilio Osorio era hijo de Bobby Larios y eso bastó para que Niurka explotara.

Niurka enfureció muy a su manera con José Manuel Figueroa, y le recordó la ocasión que estuvieron juntos unas horas y tuvo un pésimo desempeño sexual.

José Manuel Figueroa, de 48 años de edad, no tuvo de otra que disculparse con Niurka y aseguró que ignoraba quién era el papá de Emilio Osorio.

Ahora, Marie Claire Harp -30 años de edad- asegura que su novio no tuvo la intención de insultar a Niurka o a su hijo Emilio Osorio.

Marie Claire Harp asegura que conoce a José Manuel Figueroa y que cree que no era su intención insultar a Niurka o a su hijo .

En el video donde José Manuel Figueroa habla de Emilio Osorio y su papá, se escucha que piden a los medios que quiten esa parte.

Ahora, Marie Claire Harp asegura que fueron los medios quienes comenzaron este escándalo.

“De verdad, si dijeron córtenlo ¿por qué publican esas cosas?”, reclamó Marie Claire Harp a la prensa, quienes difundieron el video de José Manuel Figueroa.

Por otro lado, la conductora asegura que no ha visto las declaraciones de Niurka en su contra, pues está muy ocupada en sus proyectos.

“No he visto nada, pero a niurka que dios me la bendiga siempre, prefiero no verlo”

Marie Claire Harp