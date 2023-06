Recientemente, Niurka y José Manuel Figueroa causaron controversia por una serie de declaraciones que dieron el uno del otro.

Esto porque durante una entrevista con la prensa, José Manuel Figueroa -de 48 años de edad- lanzó un comentario que ponía en duda la paternidad de Emilio Osorio.

Reviviendo así las especulaciones que han girado en torno a que Bobby Larios es el padre del joven actor.

Algo que por supuesto llegó a oídos de Niurka Marcos -de 55 años de edad- quien no se lo pensó dos veces para arremeter en contra de José Manuel Figueroa.

Después de que José Manuel Figueroa hiciera enojar a Niurka con al comentario que hizo de su hijo, la “Mujer Escándalo” hizo lo que mejor sabe hacer.

Pues a través de sus redes sociales, compartió un video en el cual arremetió en contra de José Manuel Figueroa, recordándole de un encuentro íntimo que tuvieron hace tiempo.

Y es que Niurka Marcos se dejó ir con todo, pues ventiló todos los detalles de aquella ocasión, algo que al parecer ya le había advertido en revelar:

“¿Te acuerdas que te dije que el día que dijeras una mamada iba a abrir el hocico?”, le dijo.

“Bobito, ¿te acuerdas cuando medio cogimos y que no me encontrabas el clítoris? ¿Te acuerdas que me invitaste un fin de semana y nada más estuve ocho horas porque hablabas tanta mierda?”

Niurka