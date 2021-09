Maribel Guardia y Andrea Legarreta esperan que Larry Ramos no haya involucrado a Ninel Conde

Ninel Conde se encuentra en medio de la polémica luego de la fuga de Larry Ramos. Aunque ya se reveló que la cantante no está siendo investigada.

En el programa Hoy Maribel Guardia y Andrea Legarreta salieron en defensa de Ninel Conde y desearon que Larry Ramos no la haya involucrado en sus problemas legales.

Tras rumores de una supuesta rivalidad, Maribel Guardia le manda sus buenos deseos a Ninel Conde y espera que pronto pueda resolver su situación.

En entrevista para el programa Hoy, Maribel Guardia lamentó que Ninel Conde siempre se vea involucrada en problemas legales.

“Que Dios acompañe a Ninel, me da mucha pena que este por motivos de la vida siempre metida en problemas legales. Dios la acompañe es una buena mujer, trabajadora y le deseo como compañera luz en su vida”

Maribel Guardia puntualizó que le desea lo mejor a Ninel Conde y señaló que alguien que aparentemente lo tiene todo también se puede ver involucrada en estos temas.

“Que alguien como ella, que tiene todo en la vida aparentemente, no estuviera metida en estos problemas, pero que Dios la acompañe, le deseo lo mejor”

Maribel Guardia desea que Larry Ramos no la haya involucrado haciéndole transferencias, ya que sería la manera en la que ella se podría liberar.

“Yo creo que se hará justicia. Le pido a Dios que este hombre no le haya nunca depositado nada a ella, esa sería la bendición lo que la puede librar, porque ella es una de bien, una mujer trabajadora y le tiene que ir bien”

Maribel Guardia pidió no especular sobre la situación de Ninel Conde y pidió que se le envíe energía positiva.

Al regresar de la nota, Andrea Legarreta señaló que es preocupante la situación en la que se encuentra Ninel Conde y destacó que ella cree que la cantante no tuvo nada que ver en la fuga de Larry Ramos.

“Yo no dudo que ella se estuviera bañando, si no se dio cuenta con quién se cansaba, cómo se va a dar cuenta si cuando se esta bañando el señor se salió sin el grillete, yo si creo que ella no está implicada”

Andrea Legarreta