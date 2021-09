Andrea Legarreta sobre Ninel Conde: “Si no se dio cuenta con quién andaba, menos cuando se quita el grillete”

Ninel Conde se encuentra en medio de la polémica luego de que surgió el rumor de que ella se encontraba en la casa de donde se habría fugado Larry Ramos.

En el programa Hoy se habló sobre la fuga de Larry Ramos y la posible condena que enfrentaría Ninel Conde si no comprueba que no tuvo nada que ver con el escape de su pareja.

Durante el programa Hoy Andrea Legarreta habló sobre la situación que podría enfrentar Ninel Conde tras la fuga de Larry Ramos.

Shanik Berman se mostró preocupada por la situación de Ninel Conde y cuestionó que no se haya dado cuenta de que Larry Ramos se fugó.

Tras sus declaraciones, Andrea Legarreta señaló que si era posible ya que Ninel Conde no se dio cuenta de que Larry Ramos se quitó el grillete.

“Es que sí es posible que no te des cuenta…¡Si no se dio cuenta con quién andaba! Menos se va a dar cuenta cuando se quite el grillete, ósea, por favor, hay que tener bien abiertos los ojos, a veces la soledad hace que…¡Ay Dios mio!”

Andrea Legarreta