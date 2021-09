Ninel Conde se comunicó con su hijo tras fugarse Larry Ramos

El 1 de septiembre se informó que la pareja de Ninel Conde, Larry Ramos, se había fugado del arresto domiciliario que le fue impuesto, al ser acusado por fraude.

En entrevista, Giovanni Medina confirmó que Ninel Conde tuvo una corta videollamada con su hijo en donde se mostró muy nerviosa. Se presume que el encuentro sucedió después de la fuga de Larry Ramos.

Ninel Conde y Larry Ramos (@ninelconde)

Ninel Conde se encontraba muy nerviosa tras la fuga de Larry Ramos

Tras la fuga de Larry Ramos, Ninel Conde estaría siendo investigada por el FBI ya que ella se encontraba en el lugar con el empresario.

Durante una conversación con el programa ‘ Ventaneando ’, Giovanni Medina reveló que Ninel Conde se comunicó con su hijo; sin embargo, se mostró muy nerviosa.

Giovanni Medina relató que pudo notar que Ninel Conde se comportaba de una manera muy extraña, por lo que le hizo saber a la mediadora que estaba afectando al niño.

Pero la mediadora no tuvo la oportunidad de intervenir, ya que la plática fue muy corta.

“Fue una llamada muy breve, muy extraña... Notaba a Ninel muy nerviosa, muy apurada y eso se lo estaba transmitiendo a mi hijo, le pedí a la mediadora que interviniera, pero no fue necesario porque fue muy breve’’ Giovanni Medina

Otra de las cosas que le llamó la atención a Giovanni Medina de la videollamada, es que Ninel Conde no mostró mucho del lugar donde se encontraba.

“De entrada no veíamos mucho: el techo, la mitad de su cara y la perrita que tiene con su esposo” Giovanni Medina

De acuerdo con la información dada por Giovanni Medina, Ninel Conde tuvo la videollamada con su hijo a las 14:30 hora de la CDMX, por lo que se presume que Larry Ramos ya se había fugado.

Ninel Conde y Giovanni Medina (@giovannimedinam)

Larry Ramos está pagando consecuencias de sus malas decisiones, cree Giovanni Medina

Giovanni Medina destacó que para él ha sido muy difícil la situación de Larry Ramos e incluso destacó que a él le hubiera gustado que Ninel Conde no estuviera envuelta en esta situación.

‘’Únicamente quiero decirles que para mí en su momento fue muy difícil tener toda esta información, que hoy está confirmada... Únicamente quería proteger a mi hijo, ojalá todo esto salga bien para todos’' Giovanni Medina

En su entrevista con ‘Ventaneando’, Giovanni Medina se mostró en todo momento muy calmado e incluso deseó que Ninel Conde se encuentre de la mejor manera.

“Evidentemente va a afectar en su vida personal como en los juicios que lleva, mis deseos son que ella esté de la mejor manera y que en algún momento de su vida, ya enderezada, pueda integrarse de una manera sana a la vida de nuestro hijo” Giovanni Medina

Sobre Larry Ramos, Giovanni Medina señaló que está pagando las consecuencias de sus decisiones.

“Creo que es la consecuencia de malas decisiones, el crimen y la ambición desmedida nunca pagan” Giovanni Medina

Giovanni Medina destacó que su hijo desconoce todo lo que está pasando con su mamá Ninel Conde.

“Lo tengo blindado de todo lo que está pasando con su mamá... Es un niño ejemplar... Habrá que darle las bases para que él sea autosuficiente y pueda responder a esos señalamientos que no son suyos” Giovanni Medina

Giovanni Medina aseguró que ya no hablará mas de Larry Ramos, ya que es un tema que a él no le compete e incluso destacó que hace dos años que su hijo no ve en persona a Ninel Conde.