Imelda Garza Tuñón reapareció ante la prensa y confesó que Maribel Guardia- de 66 años de edad- no ha buscado a José Julián tras perder la custodia.

Las declaraciones de Imelda Garza Tuñón llegan luego de que Maribel Guardia dejó de apoyar económicamente a su nieto.

Imelda Garza Tuñón dice que Maribel Guardia no ha buscado a José Julián

Imelda Garza Tuñón dio unas declaraciones que señalan que Maribel Guardia no ha buscado a su nieto José Julián.

“Ella ni un solo día, ni una sola vez me ha preguntado ni cómo está o si lo puede ver” confesó Imelda Garza Tuñón.

Imelda Garza Tuñón habló sobre su situación actual con Maribel Guardia y la relación de su hijo José Julián con su abuela paterna.

Señala que Maribel Guardia no se ha acercado para saber como se encuentra José Julián.

“Yo creo que si estás interesado en ver a alguien, preguntas por esa persona” aseguro Imelda Garca Tuñón

Ante tales afirmaciones, se le cuestiono a Imelda Garza Tuñón si Maribel Guardia solo deseaba abordar el asunto de forma legal.

Imelda Garza Tuñón prefirió no entrar en detalles en respecto a los problemas que aún mantiene con Maribel Guardia.

Destacando que lo único que ha hecho Maribel Guardia es luchar por la custodia de José Julián, pero sin un intento de acercamiento.

“Lo único que yo se es que ha peleado la custodia, pero que se haya acercado para hablar de como esta el niño no” expresó Imelda Garza Tuñón.

Maribel Guardia (Agencia México)

Maribel Guardia vs Imelda Garza Tuñón

Maribel Guardia perdió la custodia de su nieto José Julián en junio 2025, ya que un juez falló a favor de Imelda Garza Tuñón.

Esto pone fin al proceso legal que comenzó Maribel Guardia en enero de 2025 al presentar una demanda contra su exnuera por presunta negligencia.

Maribel Guardia sigue buscando la custodia del José Julián, mientras llega a un acuerdo sobre el régimen de visitas al menor.

La actriz solía apoyar al pequeño José Julián para su manutención, pero ha dejado de hacerlo por decisión de Imelda Garza Tuñón.