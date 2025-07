“Julián Figueroa murió del corazón”, reitera Maribel Guardia tras revelación de Imelda Garza-Tuñón sobre la muerte de su esposo

Luego de que Imelda Garza-Tuñón revelara que Julián Figueroa tuvo alucionaciones previo a su muerte, Maribel Guardia reitera que su hijo “sí murió del corazón”.

Maribel Guardia lamenta que haya especulaciones alrededor de la muerte de Julián Figueroa ahora por las declaraciones de Imelda Garza-Tuñón.

Frente a micrófonos de Venga La Alegría, Maribel Guardia asegura que nunca ha negado que Julián Figueroa tuviera adicciones ya que el esposo de Imelda Garza-Tuñón, fue quien lo dijo.

Así como Maribel Guardia, de 66 años, aclara que Julián Figueroa “sí murió del corazón” por lo que desea que se acaben las especulaciones tras lo dicho por Imelda Garza-Tuñón.

Y es que Imelda Garza-Tuñón, de 28 años, aseguró que su esposo decía ver víboras en su cuarto por lo que asustó a su hijo José Julián, de 8 años.

Maribel Guardia ya no quiere que Imelda Garza-Tuñón hable mal de Julián Figueroa, revela en YouTube

Razón por la que ella se llevó a su hijo a la recámara y dejó a Julián Figueroa con su prima.

"Julián murió, sí murió del corazón. Ustedes sabían perfectamente que él tenía problemas con las adicciones y no porque yo lo haya dicho, porque aquí no estoy traicionándolo a él, sino que él lo contó... Él quería justamente ser psicólogo en adicciones"

Advirtiendo que ya no hablará de la muerte de Julián Figueroa, Maribel Guardia aprovechó las cámaras para pedirle pruebas a Imelda Garza-Tuñón sobre la infidelidad de Marco Chacón.

Maribel Guardia no cree que Marco Chacón, de 52 años, le haya sido infiel con una alumna de la universidad donde este impartía clases, como dijo Imelda Garza-Tuñón.

Ya que la institución que lo despidió, más tarde lo recontrató.

Por lo que dando por hecho que su regreso es la prueba de su inocencia, la actriz le pide a Imleda Garza-Tuñón que sustente sus palabras.

Chris Martin de Coldplay advierte a sus fans “pueden salir en la pantalla”, tras exhibir por accidente infidelidad de ex CEO de Astronomer

"Esas son las cosas que me muero de la risa para que veas. Primero porque es una nota que tienen sacándola hace 5 meses. Pues ya que le saquen un paparazzi con la chava, saliendo o entrando de un hotel o no sé, algo así, oye, pero un chunchi inventado de tres líneas no, nada que ver

Maribel Guardia