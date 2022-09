Maribel Guardia se llevó un susto que la llevó a correr desnuda al estilo de Maca Carriedo, pero no por culpa de un sismo, si no por una cucaracha.

El sismo del 22 de septiembre, sorprendió a los ciudadanos en la madrugada, por lo que muchos salieron en pijama y hasta en ropa interior.

Así fue el caso de la conductora de ‘Me lo dijo Adela’, Maca Carriedo, quien confesó que salió corriendo de su casa con sus mascotas y en boxer.

“Yo estaba en boxer a media calle con los perros” contó Maca Carriendo, de 36 años de edad.

Algo similar le ocurrió a Maribel Guardia de 63 años de edad, quien no pensó en huir despavorida y desnuda, pero por culpa de un insecto.

Maribel Guardia, actriz. (Diego Simón Sánchez / Cuartoscuro)

Maribel Guardia corrió desnuda por culpa del enemigo de los artistas, una cucaracha

La actriz es conocida por su sinceridad con sus fans y la prensa, por lo que no tiene pena al contar historias de su intimidad.

Durante una entrevista con ‘Hoy día’, Maribel Guardia confesó que en una ocasión salió huyendo sin ropa, por culpa de una cucaracha.

“Yo le tengo pavor a las cucarachas, tu no sabes que yo una vez salí desnuda corriendo de un hotel por una cucaracha” contó la actriz costarricense.

Mencionó que afortunadamente en esa época no había redes sociales, pues alguien la pudo fotografiar y compartir el bochornoso momento.

“Gracias a dios que en aquella época no había Instagram ni nada de eso porque salió mi representante, que era una mujer, con una sábana y me enroscó” Maribel Guardia

Maribel Guardia, actriz. (Mario Jasso / Cuartoscuro)

Cuenta que en el momento que se espantó con este insecto, ella se estaba bañando, por lo que al huir tenía shampoo en el cabello y corrió sin ropa.

“Aparte el pelo con jabón, me iba resbalando, no me maté de milagro” recordó Maribel Guardia, quien reveló que le tiene fobia a las cucarachas.

¿Y por qué las cucarachas son las enemigas de los artistas? Recordemos que recientemente Yuri pasó un gracioso momento con una cucaracha que se le subió mientras estaba en el escenario.

Yuri, de 58 años, se encontraba cantando, cuando sus fans se percataron de que tenía una cucaracha en el hombro.

Le comenzaron a gritar para que se diera cuenta, pero ella no entendía el mensaje, hasta que volteó y vio al insecto.

Al darse cuenta comenzó a gritar y trató de quitarse la cucaracha: “Pinche cucaracho” y luego la pisó.

Tanto Maribel Guardia como Yuri, han tenido horribles encuentros con cucarachas.