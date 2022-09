¿Es cierto que Adela Micha salió en calzones a la calle por el sismo? Esto es lo que sabemos de cómo le fue a la periodista durante el temblor de la madrugada del 22 de septiembre que despertó a la CDMX.

Adela Micha y miles de capitalinos fueron sorprendidos por el sismo de magnitud 6.9 que sorprendió este jueves a la Ciudad de México. Por su puesto, la periodista detalló su experiencia en el sismo.

Fue durante la emisión matutina de ‘Me lo dijo Adela’, que la también presentadora compartió con sus colegas del programa lo sucedido durante el movimiento telúrico cuyo epicentro fue en en Coalcomán, Michoacán.

Adela Micha (@adelamicha - Instagram)

En ese espacio televisivo, que se presenta en YouTube, Adela Micha y su equipo de trabajo contaron lo vivido en la madrugada.

Cabe destacar que a Adela Micha no le tocó salir en calzones a la calle por el sismo, sino que su colaboradora Maca Carriedo si tuvo que salir en paños menores acompañada de sus perros.

“Yo estaba en boxers a media calle con perros”, dijo Maca Carriedo, quien provocó la risa de Adela Micha al enterarse de lo sucedido.

Daniel López Casarín y Fausto Ponce, panelistas de ‘Me lo dijo Adela’, también relataron lo que les pasó durante el sismo que desveló a la CDMX.

¿Cómo vivió Adela Micha el sismo de la madrugada del 22 de septiembre?

Adela Micha dio a conocer que ella sintió “fuerte” el sismo de la madrugada del 22 de septiembre, aunque no tuvo la mala suerte de salir en calzones a la calle como su colaboradora Maca Carriedo.

Según detalló Adela Micha, ella no alcanzó a escuchar la alerta sísmica. Sin embargo, lo que le hizo fue fijarse en su app We Help que tenía instalada en su teléfono.

“Yo pensé que estaba mareada de nuevo...los perros estaban... yo no escuché la alerta sísmica” contó Adela Micha sobre cómo le fue durante el temblor.

Lo que le pasó a Adela Micha de no escuchar la alarma sísmica fue algo muy común que le sucedió a miles de capitalinos que se quejaron en redes sociales donde acusaron no se les alertó sobre el sismo.