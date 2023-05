Maribel Guardia celebra el Día de las Madres con emotivas palabras que le dedicó Julián Figueroa un 10 de mayo.

A un mes de la muerte de Julián Figueroa, su deceso siguen consternando a sus seres queridos.

Julián Figueroa murió a los 27 años de edad por una infarto y fibrilación ventricular el pasado 9 de abril.

Los últimos días han sido complicados pero felices para Maribel Guardia, pues el 2 de mayo fue el cumpleaños de su hijo y nieto .

Ahora, la actriz de 63 años de edad, Maribel Guardia, recordó a Julián Figueroa con un emotivo video por el Día de las Madres y todos quedaron conmovidos.

Con motivo del Día de las Madres, Maribel Guardia compartió un video en cuenta de Instagram, con algunas de las entrevistas de Julián Figueroa.

En el video se podía escuchar a Julián Figueroa hablar de su relación con Maribel Guardia: “Toda mi infancia fue muy mágica gracias a mi mamá”.

Julián Figueroa aseguraba que Maribel Guardia había hecho de su infancia algo especial , pues le creaba historias que lo hacían sentir en un cuento de hadas.

“Mi mamá tenía algo que tenía muy bonito, es que cada momento que tenía libre, me lo dedicaba plenamente. Porque cuando me veía, realmente me dedicaba el tiempo, el amor, la atención; a corregirme a jugar conmigo y esas son cosas que realmente se agradecen”

Julián Figueroa