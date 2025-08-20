En redes sociales acusaron a Maribel Guardia -de 66 años de edad- de abusar de los filtros en su última foto.

Y es que aseguraron en los comentarios que así no era como lucían Maribel Guardia, Victoria Ruffo -de 63 años de edad- y Jacqueline Andere.

Maribel Guardia (Maribel Guardia Instagram @maribelguardia)

Así luce el abuso de filtros en la foto de Maribel Guardia con Victoria Ruffo y Jacqueline Andere

Maribel Guardia abusó de los filtros en su última foto con Victoria Ruffo y Jacqueline Andere publicada en su cuenta oficial de Instagram.

Pues, de acuerdo con los internautas, a pesar de los tratamientos estéticos que se han realizado las famosas, “así no están”.

Y es que, además de aparecer sonriendo con un rostro libre de todas las líneas de expresión, las tres actrices aparecen con los ojos de color.

Esta fotografía la compartió Maribel Guardia con la intención de celebrar de manera anticipada el cumpleaños número 87 de Jacqueline Andere, celebrado el 20 de agosto.

“Qué honor trabajar con esta dama y primera actriz, tan distinguida, simpática, culta” escribió Maribel Guardia en la descripción de la foto.

Asimismo, la famosa hizo una referencia a “Las Arpías”, la obra de teatro en la que las tres actrices participaron durante el 2017.

Por su parte, Victoria Ruffo y Jacqueline Andere no hicieron ningún comentario sobre la publicación de Maribel Guardia.

Piden el regreso de Las Arpías en la foto de Maribel Guardia

A pesar del abuso de filtros en la foto de Maribel Guardia con Victoria Ruffo y Jacqueline Andere, la mayor parte de los más de 9 millones de seguidores de la famosa la recibieron de buena manera.

Y es que, sin tomar en cuenta los filtros utilizados en la aplicación de Meta, se mostraron felices de ver reunidas a “Las Arpías ” después de 7 años de la obra.

“Divinas”, “hermosa foto”, “foto para la historia”, “que vuelvan las arpías”, “mis bellas arpías” y “trío de bellas” fueron algunos de los comentarios positivos en la foto de Maribel Guardia.