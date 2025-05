A Mariana Seoane -de 48 años de edad- no le funcionó su último intento en el amor.

En entrevista, Mariana Seoane habló sobre su romance con Fernando Alonso -de 46 años de edad- reconociendo que este “no cuajo”.

Mariana Seoane reconoce que “no cuajó” su romance con Fernando Alonso

En su visita al programa radiofónico Todo para la mujer, Mariana Seoane habló sin filtros de su relación con Fernando Alonso, con quien fue captada en varios eventos.

“No cuajó, tampoco las cosas son a fuerza”, dijo al confirmar que la relación no prosperó como ella esperaba con el actor.

Mariana Seoane dejó entrever que ella sí llegó a tener sentimientos por Fernando Alonso pero, al darse cuenta de que no era correspondida, decidió alejarse.

“Yo creo que el amor no es algo que puedes programarlo”, comentó la actriz sobre su fallido romance que para nada la tiene triste.

Y dijo resignada: “Tuve que tomar distancia, yo me estaba enamorando y él no estaba en ese canal, que es muy respetable, pues había que cuidarse uno”.

Mariana Seoane volvió a pedirle perdón a Susana Zabaleta

Mariana Seoane habló sobre la polémica en la que se involucró por sus comentarios sobre la relación de Susana Zabaleta y Ricardo Pérez.

La también cantante reiteró sus disculpas hacia Susana Zabaleta, reconociendo que sus comentarios fueron desafortunados.

“Todos cometemos errores. Parte de crecer es aprender a pedir perdón cuando uno se equivoca”, expresó la también cantante.

Mariana Seoane dijo que su mamá, quien murió hace unos meses, le enseñó a reconocer sus errores y que lo sucedido con Zabaleta es prueba de ello.

“Ella me enseñó a no ser envidiosa, a reconocer el talento ajeno y a no dejar de soñar”, compartió Mariana Seoane.

Hasta el momento, se desconoce si Susana Zabaleta aceptó las disculpas de Mariana Seoane.