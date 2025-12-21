Bellas Artes rechazó hacerle un homenaje a María Victoria -de 102 años de edad- y ella lamenta esta decisión.

Uno de los sueños de María Victoria era recibir un homenaje en Bellas Artes por su larga trayectoria en cine, teatro y televisión, pero ellos se negaron a la petición.

María Victoria sigue molesta por el rechazo de Bellas Artes a rendirle un homenaje

Han pasado varios años desde que Bellas Artes rechazó homenajear a María Victoria, pero ella sigue sentida por su negativa.

La familia de María Victoria organizó su tradicional ‘pozoliza’, donde invitan a personalidades de la farándula y medios.

Fue en este evento donde revelaron la profunda tristeza que le causó a María Victoria el rechazo de Bellas Artes.

“Ella está muy sentida con Bellas Artes. Está muy sentida con Bellas Artes porque Bellas Artes en su momento la rechazó” Familia de María Victoria

María Victoria (Instagram/@mar1a_v1ctoria)

Los nietos de María Victoria revelaron que Bellas Artes negaron hacerle un homenaje, por considerarla una actriz “del pueblo”.

“Porque era una cantante para el pueblo y ellos decían que tenían que tener, pues gente que no fuera tan del pueblo, gente más para los fancys (elegantes), ¿no?” Nietos de María Victoria

Directivos de Bellas Artes se ofrecieron a darle una disculpa a María Victoria , con el fin de realizarle un homenaje en vida por su extensa trayectoria artística.

Sin embargo, la disculpa nunca llegó y María Victoria sigue molesta por la negativa de la institución.

María Victoria (YouTube)

Familia de María Victoria quiere hacerle un homenaje, aunque no sea en Bellas Artes

María Victoria es una de las últimas divas del cine mexicano, por lo que su familia quiere hacerle un homenaje, aunque no sea en Bellas Artes.

A inicios de 2025 se realizó una exposición fotográfica de María Victoria y su familia quiere hacerle un homenaje en grande.

Incluso, la familia de María Victoria se acercó al Auditorio Nacional para analizar un evento en honor a la cantante y actriz.

Hasta el momento, el proyecto sigue en pláticas, pero es un hecho que la familia de María Victoria quiere que se reconozca el trabajo de la actriz y el público la pueda arropar arriba de un escenario.