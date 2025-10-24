María Victoria -de 102 años de edad- fue rechazada por Bellas Artes tras pedir que la homenajearan en el recinto.

Con más de 75 años de trayectoria, María Victoria es una de las cantantes y actrices más destacadas del cine, teatro y televisión mexicana.

Bellas Artes rechazó hacerle un homenaje a María Victoria

María Victoria se retiró de la escena pública desde 2013 y esporádicamente comparte fotos en sus redes sociales.

En febrero de 2025, la familia de María Victoria fue cuestionada si había planes de hacerle un homenaje a la actriz.

Los hijos de María Victoria mencionaron que su fundación planteó la idea a Bellas Artes, pero ellos rechazaron realizarle un homenaje a la cantante.

Recientemente, los nietos de María Victoria fueron cuestionados sobre si insistirán en hacerle un homenaje en Bellas Artes.

El nieto de la actriz mencionó que ellos volvieron a buscar a las autoridades que manejan el recinto y en esta ocasión, la idea sería tomada en cuenta.

“Alguna vez platicamos mi padre y yo con una persona de Bellas Artes, pero mi abuela está muy sentida con Bellas Artes” Nieto de María Victoria

Aunque en esta ocasión la propuesta sería considerada, fue María Victoria quien ya no quiere saber nada de Bellas Artes.

María Victoria

Por esta raspón Bellas Artes rechazó hacerle un homenaje a María Victoria

Bellas Artes es un recinto hecho para la exposición del arte y cultura mexicana, por lo que hace varios años, consideraban la trayectoria de María Victoria como “popular”.

Por lo que no la consideraban hacerle una homenaje, a pesar de su extensa trayectoria en teatro y cine.

María Victoria ha recibido diversos homenajes en su vida y en febrero de 2025 tuvo su propia exposición fotográfica en la Galería del Centro Cultural Pedregal.

Aunque Bellas Artes accediera a rendirle un homenaje a María Victoria, ella está negada a la idea por los constantes desplantes que ha recibido y por “hacerla a un lado”, según contó su hijo en febrero.