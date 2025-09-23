Oficialmente, Marcelia Figueroa se convirtió en la primera artista confirmada para Las Estrellas bailan en Hoy.

También conocida por ser la hija de Joan Sebastian, la joven es una influencer que aspira a ser actriz.

¿Quién es Marcelia Figueroa?

Joana Marcelia Figueroa es una influencer mexicana que, de acuerdo con su perfil de Instagram, baila y actúa.

Es la hija mayor que Joan Sebastian tuvo con su última esposa, Alina Espino.

Marcelia Figueroa (Instagram | @marceliafigueroa)

En sus redes sociales, Marcelia Figueroa ha acumulado más de 200 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

Espacio en el que suele compartir momentos de su día a día a con sus fans.

¿Cuántos años tiene Marcelia Figueroa?

Marcelia Figueroa nació el 10 de febrero de 1998; actualmente tiene 27 años de edad.

¿Quién es el esposo de Marcelia Figueroa?

Marcelia Figueroa no ha llegado aún al altar.

¿Qué signo zodiacal es Marcelia Figueroa?

De acuerdo con la astrología, Marcelia Figueroa nació bajo el signo de Acuario.

¿Quiénes son los hijos de Marcelia Figueroa?

Marcelia Figueria no tiene hijos.

¿Qué estudió Marcelia Figueroa?

De acuerdo con su perfil de Instagram, Marcelia Figueroa estudió en The American Academy of Dramatic Arts, escuela ubicada en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos.

¿En qué ha trabajado Marcelia Figueroa?

Fue en marzo de 2024 cuando Marcelia Figueroa recibió su primera oportunidad como actriz.

La joven se unió al elenco de Marea de pasiones, telenovela producida en Televisa.

Ese mismo año, Marcelia Figueroa también fue parte de la segunda temporada de Los 50, reality show de Telemundo.

Marcelia Figueroa es confirmada para Las Estrellas bailan en Hoy

Maribel Guardia, exesposa de Joan Sebastian, fue la encargada de revelar a la primera participante de Las Estrellas bailan en Hoy.

Al final de una función de Lagunilla mi barrio, la actriz dijo tener un anuncio importante que hacer y que involucraba a una joven que ha querido desde que era niña.

Maribel Guardia invitó a Marcelia Figueroa a subir al escenario, donde le entregó una caja con un mensaje.

Dentro venía su invitación a formar parte de Las Estrellas bailan en Hoy 2025.

Mientras que en las redes oficiales del reality show y de la propia Marcelia Figueroa esta noticia fue confirmada oficialmente.