Durante el concierto del 13 de agosto en la Arena Monterrey, Maluma -de 31 años de edad- mostró un mensaje en las pantallas del recinto; esto, luego del incidente en CDMX.

En las pantallas, se pudo visualizar, pidió proteger la salud auditiva de menores; ofreciendo tapones para los oídos para disfrutar del show.

Maluma regala tapones para los oídos durante concierto en Monterrey

En las pantallas de la Arena Monterrey, Maluma pidió proteger los oídos de menores con tapones y/o audífonos especiales en caso de llevarlos a presenciar el show.

Esto -de acuerdo al mensaje- su concierto incluía efectos de video, luces y sonido fuertes.

En dado caso de no llevar los artefactos necesarios, el cantante y su equipo ofrecerían tapones gratis; éstos se conseguían acercándose a la consola de sonido:

“Familia, la música es para disfrutarla sin riesgos (...) Si olvidaste la protección para tus hijos, acércate a la consola de sonido y con gusto te obsequiaremos un par.” Mensaje de Maluma en concierto Arena Monterrey

¿Por qué Maluma regaló tapones para los oídos durante concierto?

Maluma y su equipo regalaron tapones para los oídos tras incidente en concierto en CDMX, donde vio a una fan con un bebé de un año sin protección auditiva.

El cantante colombiano se volvió viral, luego de que decidiera detener el show para expresar su preocupación, calificándolo como un acto de irresponsabilidad debido a los altos decibeles durante el show:

“La verdad eso es un acto de irresponsabilidad de usted. Lo está meneando como si fuera un juguete, ese niño no quiere estar aquí de verdad. Se lo digo con todo cariño, con todo respeto, ya que soy papá” Maluma en CDMX

Tras incidente en concierto de Maluma en CDMX, ¿es peligroso llevar a un menor a un concierto?

Tras lo sucedido durante uno de los conciertos de Maluma en CDMX, surge la pregunta, ¿es peligroso llevar a un menor a ese tipo de shows?

La Asociación Española de Pediatría, respaldan la postura del cantante, desaconsejando llevar a menores de 6 años a eventos ruidosos.

A su vez, recomiendan el uso de audífonos específicos para bebés, manteniendo distancia de al menos 30 metros de los altavoces.

Los expertos indican que los conciertos pueden alcanzar entre 110 y 130 decibeles cerca de los altavoces, lo que supera el umbral seguro de 85 dB para exposición prolongada.

En niños pequeños -cuyo sistema auditivo está en desarrollo- esto puede causar daños irreversibles, como pérdida auditiva.