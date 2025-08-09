Lalo Carrillo fue víctima de la delincuencia mientras disfrutaba del concierto de Maluma; le robaron el celular en el Palacio de los Deportes.

Lo que pintaba ser una noche divertida para Lalo Carrillo terminó en robo.

“A la salida me robaron el celular. Hay una nueva forma de operar (...) Una chica se acerca, la persona que venía conmigo venía cuidándome por la parte detrás, yo traía mis cosas al frente, y él me iba agarrando la bolsa del pantalón para cuidar mi celular” Lalo Carrillo

Lalo Carrillo revela que le robaron el celular en el concierto de Maluma

El conductor de Imagen Televisión, Lalo Carrillo, acudió al concierto de Maluma en el Palacio de los Deportes y le robaron su celular.

Lalo Carrillo narró en De Primera Mano, que al salir del recinto las personas se aglomeran y fue ahí donde alguien le robó su celular.

El conductor menciona que a pesar de que iba cuidando sus cosas, una mujer acompañada de un niño se le acercó y le logró sacar el celular de la bolsa.

“El menor de edad avienta a esta persona que veía conmigo y esta chica jala el celular y se lo mete en las partes íntimas”, contó Lalo Carrillo.

Lalo Carrillo menciona que la mujer logró empujar a su acompañante y le quitó el celular, el cual se escondió en sus partes íntimas.

Tras el robo, Lalo Carrillo le pidió a la mujer que le regresara el celular y esta los amenazó con acusarlos de violentarla.

Lalo Carrillo ya denunció el robo de su celular

A pesar de que Lalo Carrillo trató de recuperar su celular, la mujer comenzó a gritar: “Me vas a violentar. Me vas a tocar, tócame”.

Lalo Carrillo no quiso seguir alegando con la ladrona y decidió denunciar lo ocurrido.

El conductor dice que las autoridades lograron localizar su celular con ayuda del GPS, pero no mencionó si detuvieron a la responsable del robo.

Lalo Carrillo exhortó a los televidentes de ser cuidadosos con sus artículos de valor después de los conciertos.

Pues los delincuentes aprovechan el tumulto en las salidas para robar.