El pasado 9 de agosto, Juan Luis Londoño Arias mejor conocido como Maluma de 31 años de edad, se presentó en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México, y durante su presentación regañó a una fan por llevar a su bebé.

Y es que notablemente sorprendido, Maluma le preguntó a la fan si creía que era buena idea traer a un bebé al concierto en donde los decibeles estaban demasiado altos, llamándolo un “acto de irresponsabilidad”:

“Su bebé ni siquiera sabe qué está haciendo aquí. La próxima vez protéjale los oídos o algo. Esto es un acto de irresponsabilidad. Ese niño no quiere estar ahí, de verdad. Se lo digo con todo cariño y todo respeto porque yo también soy papá”. Maluma

De igual manera, Maluma aseguró frente a sus miles de fans que disfrutaban su concierto en la Ciudad de México, que él jamás habría expuesto así a su hija pidiéndole a la fan que fuera más consciente:

“Yo a París nunca la hubiera traído de un año a un concierto. Así que para la próxima sea un poco más consciente”. Maluma

Maluma en su concierto en el Palacio de los Deportes, CDMX (MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM / Mario Jasso)

El regaño de Maluma se hace viral en redes sociales y divide a los usuarios

Luego de que Maluma parara su concierto en la Ciudad de México para regañar a una fan por llevar a su bebé al evento, el video ya se ha hecho viral en redes sociales.

Pues el momento fue captado por varios de los asistentes al concierto de Maluma en la Ciudad de México, lo cual generó un debate en redes sociales.

Ya que varios usuarios se posicionaron del lado de Maluma, asegurando que el cantante estaba en la razón sobre decir que era irresponsable llevar a un bebé a un concierto no solo por el ruido sino por la cantidad de gente que había y pudo pasarle algo.

Aunque por otro lado, hubo quien aseguró que Maluma pudo expresarse de una manera diferente al dirigirse hacia la fan, no exponiéndola al escrutinio público.