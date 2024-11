Poco a poco, el nombre de Maluma -de 30 años de edad- se está viralizando debido a que el cantante colombiano publicó un video que dejó a mucha gente pensando.

Esto porque en la breve grabación, Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido como Maluma, reaparece golpeado y pelón.

El intérprete de “Sobrio” cambió de look para su nuevo proyecto musical. Sí, él está de regreso.

Maluma (@maluma / Instagram)

¿Qué le pasó a Maluma? Reaparece golpeado y pelón para dar un importante anuncio

A través de su cuenta de Instagram, Maluma anunció el lanzamiento de su próxima canción que lleva por título Cosas pendientes.

Para el gran anuncio, Maluma -de 30 años de edad- publicó un video de sí mismo en el que aparece pelón ya que momentos antes agarró una máquina de afeitar para cambiarse el look.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el rostro del cantante, ya que este luce golpeado y herido. De su mejilla izquierda bota sangre.

Enseguida, el también llamado ‘Papi Juancho’, canta:

“Quedaron cosas pendientes. Al parecer la baby no me olvidó sigue pendiente. Quiere ignorarme pero es que la tensión, se ve se siente. Si le preguntan que si ya me volvió dice que sí, te miente, no es un secreto que entre ella y yo quedaron cosas pendientes” Cosas pendientes, nueva canción de Maluma

Ignorando la canción, fans no tardaron en aplaudir el nuevo look del cantante: “Qué HPTA Hombre”, “¿Por qué todo te queda bien? Yo me rapo y la gente me pregunta si estoy enfermo”.

“Divino”, “Dios santísimo casi se me cae la mandíbula”, “Mi vida empieza a mejorar desde aquí”, se lee entre los comentarios de la publicación de Maluma.

¿Cuándo se estrena la nueva canción de Maluma, “Cosas pendientes”?

Regresando a sus orígenes, Maluma complacerá a sus seguidores con una fresca canción de género urbano llamada Cosas pendientes.

Según el adelanto compartido por Maluma, Cosas pendientes retrata una relación fallida que aún tiene posibilidad de ser debido a que los involucrados aun tienen temas por concluir.

Además de que el amor, pero sobre todo la pasión se percibe en el aire ya que aún no ha terminado.

“Lo que ustedes pidieron”, cita la publicación de Maluma, quien enseguida revela que la fecha de lanzamiento será el jueves 21 de noviembre.

La nueva pista llega con su ya famosa fórmula Pretty + Dirty, la cual hasta el momento ha sido bien recibida.

Fans no tardaron en expresar sus deseos por escuchar ya la canción de Maluma que promete ser un hit.