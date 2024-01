¿La relación de Magaly Chávez y Alfredo Adame fue mentira? La famosa habla sobre el polémico romance que mantuvo con el conductor de 65 años de edad.

Magaly Chávez y Alfredo Adame sostuvieron un breve romance por un par de meses, pero terminaron mal e incluso la exintegrante de Enamorándonos procedió legalmente en contra del conductor.

El problema entre Magaly Chávez - de 37 años de edad- y Alfredo Adame se volvió a revivir luego de que el conductor comparó a su expareja con el personaje ‘Goku’.

En medio de todas las especulaciones, Magaly Chávez ofreció una entrevista dónde reveló la verdad sobre su relación con Alfredo Adame.

¿Todo se trató de una estrategia de marketing? Magaly Chávez confiesa que nunca se enamoró de Alfredo Adame, aunque cree que el conductor sí y por eso está tan enojado con ella.

Magaly Chávez se convirtió en tendencia luego de que se viralizó una entrevista en donde Alfredo Adame la confundió con Goku.

Esto revivió la polémica entre Magaly Chávez y Alfredo Adame y es que la famosa interpuso una demanda en contra del conductor por daño moral.

En medio de la polémica, Magaly Chávez ofreció una entrevista para el programa ‘Vaya, Vaya’ en donde habló sobre su relación de Alfredo Adame.

Magaly Chávez confesó que en realidad nunca tuvieron una relación y solo habían hecho todo el espectáculo para poder limpiar la imagen de Alfredo Adame.

En su conversación, Magaly Chávez señaló que ella conoció de cerca a Alfredo Adame y sabe que no esta bien, aunque él asegure que se trate de un personaje.

De acuerdo con Magaly Chávez, Alfredo Adame se quedó en el pasado y lo único que busca es recuperar el éxito que tuvo años atrás sin importarle a quien tenga que pisar.

“El señor no está bien, ahora quiere montarse ese personaje (…) yo creo que lo va a usar para su bien y no es así, sé que el señor está mal (…) él lo que quiere es estar en pantallas, tener el éxito que hace años tuvo”

Magaly Chávez confesó que pensó que había dado un gran paso con Alfredo Adame al acercarlo con sus hijos, pero se dio cuenta que en realidad no había cambiado.

“Yo ya no pude hacer más por ese señor, porque yo iba a salir muy afectada. Y aún así que no me metí tanto, ve como salí de afectada”

Magaly Chávez