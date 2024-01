¿La Bebeshita podría acostarse con Alfredo Adame en La Casa de los Famosos 4? La famosa le hace feo al conductor por esta importante razón.

En medio de la gran expectación por el estreno de La Casa de los Famosos 4, ya se han confirmado algunos de los habitantes que buscarán ganar esta emisión de Telemundo.

La última celebridad en confirmarse fue Alfredo Adame -de 65 años de edad-, quien ya ha empezado a generar polémica, aunque todavía no ingresa a La Casa de los Famosos 4.

Y es que Alfredo Adame reveló que va con todo a La Casa de los Famosos 4 e incluso señaló que estaría dispuesto a tener una relación amorosa.

Luego de que Alfredo Adame mencionó a La Bebeshita, ella ya le respondió y reveló si es que podría tener una relación con el polémico famoso.

En un encuentro con varios medios de comunicación, La Bebeshita -de 32 años de edad- le hizo el feo a Alfredo Adame y dejó en claro por qué no saldría con el conductor.

La Casa de los Famosos 4 iniciará el próximo martes 23 de enero a las 19:00 horas a través de Telemundo.

Tras el éxito que han tenido las emisiones pasada, hay gran expectación sobre o que podría pasar en esta nueva entrega.

A unos días del estreno, ya se han confirmado a algunos participantes como:

Aunque todavía no se estrena ya hay polémica entre Alfredo Adame y La Bebeshita y es que el conductor insinuó que podría tener una relación con la famosa.

En entrevista con varios medios de comunicación, La Bebeshita fue cuestionada sobre esta situación, pero pese a la esperanza de Alfredo Adame ella le hizo el feo.

La Bebeshita se mostró sorprendida por las declaraciones que había dado Alfredo Adame pero señaló que no tendría nada con él por que es exnovio de su amiga Magaly Chávez, de 37 años de edad.

Durante su conversación, La Bebeshita dejó en claro que Alfredo Adame no es su tipo pues a ella le gustan más chiquitos.

“Aunque yo estuviera soltera, yo jamás me fijaría en él, siento que cero mi tipo, a mí me gustan más chiquitos”

Ante los cuestionamientos de los reporteros, La Bebeshita dejó en claro que jamás tendría algo con Alfredo Adame, porque es exnovio de su gran amiga Magaly Chávez.

Luego de las declaraciones de Alfredo Adame de que siempre hay una “depravada” que anda con un viejito, La Bebeshita puntualizó que no será ella.

La Bebeshita destacó que además no andaría con Alfredo Adame porque no quiere que después esté diciendo que es hombre.

“Esa mujer depravada no voy a ser yo. Cero mi tipo, no está reloco imagínate me corta y ya me dice que soy hombre”

La Bebeshita