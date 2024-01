Alfredo Adame fue confirmado como uno de los participantes de La Casa de los Famosos 4 de Telemundo y se dice dispuesto a todo, incluido mostrar sus patadas de bicicleta.

A unos días de que inicie La Casa de los Famosos 4, se confirmó a Alfredo Adame -de 65 años de edad- como uno de los participantes.

Alfredo Adame es uno de los famosos más polémicos de la industria del espectáculo, por lo que ya se especula sobre las peleas que podría tener dentro del reality show.

Al haber participado en otros realities shows, Alfredo Adame tiene muy claro cómo va a jugar dentro de La Casa de los Famosos 4.

Sin embargo, sorprendió al revelar que no descartaría sacar sus patadas de bicicleta en contra de los participantes del reality show.

Antes de entrar a La Casa de los Famosos 4 de Telemundo, Alfredo Adame se dijo dispuesto a todo para ganar el reality show, incluso reveló si podría buscar el amor entre sus compañeras.

Uno de los realities shows más esperados para este año es la cuarta temporada de La Casa de los Famosos, la cual será trasmitida por Telemundo.

Tras el éxito de las emisiones pasadas, se ha especulado mucho sobre los participantes que podrían formar parte de La Casa de los Famosos 4.

Hasta el momento, los famosos confirmados para La Casa de los Famosos 4 de Telemundo son:

El polémico Alfredo Adame fue el último famoso que se confirmó para La Casa de los Famosos 4, por lo que se ha creado mucha expectativa con su participación.

En entrevista con Michelle Rubalcava, Alfredo Adame señaló que no sabe qué va a hacer con todos los famosos que tendrá que convivir en La Casa de los Famosos 4.

“Que miedo, voy con toda esta gente a La Casa de los Famosos yo no sé qué voy a hacer”

Al ser cuestionado sobre si se encuentra intimidado con la presencia de celebridades como Lupillo Rivera, Alfredo Adame destacó que no.

Alfredo Adame incluso reveló que está dispuesto a sacar sus patadas de bicicleta si alguien está haciendo escándalo y no lo deja dormir.

“No me intimida, pero ese muchacho es muy fiestero y si después de las 9 de la noche está haciendo escándalo y no me deja dormir posiblemente tenga que utilizar las patadas de bicicleta”

Alfredo Adame