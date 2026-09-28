Madonna, Sabrina Carpenter y Charli XCX se presentaron en los MTV Video Music Awards 2026 (VMAs); la ‘Reina del pop’ llevaba 23 años sin presentarse en la premiación.

Los VMAs 2026 iniciaron con una presentación de Madonna, quien interpretó varias melodías de su nuevo disco “Confessions II” y cantó ‘Bring Your Love’ junto a Sabrina Carpenter, así como un remix de “Danceteria Afterhours” junto a Charli XCX.

Madonna, Sabrina Carpenter y Charli XCX se presentaron en los VMAs 2026

Han pasado más de dos décadas de la última presentación de Madonna en los VMAs 2026 y su regreso fue espectacular en compañía de Sabrina Carpenter y Charli XCX.

El número musical tuvo un performance donde también participaron:

Julia Garner, de 32 años de edad

Debi Mazar, de 62 años de edad

Sombr, de 21 años de edad

Andrew Watt, de 35 años de edad

Seth Rogen, de 44 años de edad

Madonna llegó triunfal a los VMAs 2026, pues además de su presentación musical, es una de las artistas más nominadas de la noche.

Actuación completa de Madonna con Sabrina Carpenter & Charli XCX + cameos especiales en los #VMAspic.twitter.com/0MTqgMNWEE — Samantha Ballentines (@SamanthaBallent) September 28, 2026

La última vez que Madonna se presentó en los VMAs fue en 2003, cuando causó furor por su participación junto a Britney Spears.

Durante la presentación, Madonna y Sabrina Carpenter cantaron ‘Bring Your Love’, así como lo hicieron en Coachella 2026.

Posteriormente, Charlo XCX se interpretó “Danceteria Afterhours” junto a Madonna.

Madonna gana la categoría Artista del Año 2026

Tras 27 años sin recibir un premio en los VMAs 2026, Madonna ganó en la categoría Artista del Año 2026.

Madonna competía en la misma categoría con artistas como Ariana Grande, Bruno Mars y Taylor Swift.

La cantante regresó a la música con el lanzamiento de su disco Confessions II, el cual la llevó a ser la artista más nominada de los VMAs 2026.