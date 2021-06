Lyn May cree que Madonna y JLo le copian sus vestuarios

Liliana Mendiola Mayanes, mejor conocida como Lyn May, concedió una entrevista a ‘Sale el Sol’ donde reveló que para el mes de septiembre espera lanzar un show erótico, que solo será apto para mayores de edad.

Sin embargo, Lyn May espera que su idea no sea robada pues asegura que todos sus vestuarios han sido copiados por grandes estrellas como Madonna y JLo.

Lyn May (@lyn_may_ / Instagram )

Lyn May: “Todo me copian a mí, que piensen y que se hagan un vestuario original”

En entrevista para ‘Sale el Sol’, Lyn May habló sobre un nuevo espectáculo erótico que planea presentar en el mes de septiembre.

De acuerdo con Lyn May será para personas mayores, pero espera que no le roben la idea como le han copiado sus vestuarios. En ese sentido la vedette puntualizó que Madonna y JLo tienen atuendos que fueron sacados después de ella.

“Muy atrevido es para mayores de 18 años, tiene mucho erotismo (…) Todas me han copiado, hasta Madonna me ha copiado. Fíjate, Jennifer Lopez tiene todos mis mallones que me ha hecho Mitzy” Lyn May

En el video, Lyn May aseguró que Madonna y JLo también tienen ropa diseñada por Mitzy , por lo que pueden ver los diseños que él le hace para ella.

“Mitzy también le hace la ropa a Jennifer Lopez y luego se le antoja a ella y quiere otro como el mío. Y ahora Madonna yo saque está peluca y ahora la saco ella, todo me copian a mí” Lyn May

Lyn May le mandó un mensaje a Madonna y le pidió que sea más original y deje de copiar sus diseños.

“Que piense, que se haga un vestuario original, que no este copiando. Porque Mitzy le hace también su ropa a ella” Lyn May

Lyn May arremete contra Ninel Conde: “Ella no es constante”

En entrevista para ‘Sale el Sol’ Lyn May criticó la participación de Ninel Conde en el espectáculo ‘Sie7e’. De acuerdo con la vedette no bailó y solo posó.

“No me gusto, porque parece que las pusieron ahí, que el show ya estaba y nada más ellas parecían un florero, pero no bailaron (…) Por donde quiera veo mucha publicidad de Ninel Conde pero no hace nada” Lyn May

Lyn May arremetió contra Ninel Conde pues aseguró que no es constante y que siempre llega tarde, por lo que no estaría dispuesta a darle clases.