Lyn May arremete contra Belinda: “Está muy flaca y canta feo”

Liliana Mendiola Mayanes, mejor conocida como Lyn May, fue una de las celebridades que acudió a la ceremonia inaugural del musical ‘ Sie7e ’. Ahí la vedette tuvo la oportunidad de hablar con varios medios.

Durante su paso por la alfombra negra del show, Lyn May les pidió a los reporteros que no le hablaran de Belinda, ya que no es de su agrado.

Lyn May sobre Belinda: “Se me hace gris”

En el video compartido por el programa ‘Sale el Sol’, Lyn May mostró su descontento al escuchar el nombre de Belinda.

Lyn May destacó que Belinda es una de las famosas que no le cae bien ya que no le gusta ni su físico ni su voz.

“Ay, no me hables de Belinda porque no me gusta, está muy flaca, canta feo” Lyn May

De inmediato los reporteros presentes insinuaron que el desagrado era porque tenía celos de Belinda y de su relación con Christian Nodal.

Sin embargo Lyn May de inmediato replicó y aseguró que ella tiene mejores.

“¿Celosa de quién? Si yo tengo unos buenotes” Lyn May

En ese sentido destacó que Belinda se le hace una de las celebridades que no llama la atención e incluso destacó que se le hace “gris”.

“No me cae ni gorda ni flaca, ni nada. Simplemente no me cae, nunca la veo, nunca la he visto. Se me hace gris” Lyn May

Al ser cuestionada sobre el anillo que le dio Christian Nodal a Belinda, Lyn May aseguró que ella ha tenido mejores joyas.

“A mí me han dado anillos, pero anillos bonitos. Piedras preciosas y bastante caras” Lyn May

Lyn May asegura que Andrés García “lo tiene chiquito”

En su encuentro con los medios de comunicación, Lyn May también habló sobre los romances de su juventud.

De manera sorprendente Lyn May reveló que mantuvo una relación con Eric del Castillo , cuando ambos comenzaban sus carreras.

“Estábamos trabajando, hicimos varias películas y cuando él estaba empezando y yo estaba empezando mi carrera nos conocimos. Fue mi amante cuando éramos jóvenes” Lyn May

Aunque Andrés García lo ha negado, Lyn May destacó que si tuvieron una relación, sin embargo confesó que “lo tiene chiquito”.