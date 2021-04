Lyn May defiende a Enrique Guzmán asegura que es un “señorón”

En entrevista Lyn May aseguró que no cree en las acusaciones contra Enrique Guzmán y resaltó que siempre ha sido un caballero.

El pasado 7 de abril Frida Sofía concedió una entrevista a Gustavo Adolfo Infante donde denunció que Enrique Guzmán la tocó de manera indebida cuando ella tenía 5 años.

Lyn May salió en defensa del cantante y aseguró que lo conoce desde hace años y siempre ha sido un “señorón”. Además destacó que ella no cree las acusaciones de abuso sexual de la hija de Alejandra Guzmán.

Lyn May: “No creo nada de lo que dicen”

En entrevista para el programa Hoy, Lyn May habló sobre la polémica en torno a Enrique Guzmán y destacó que no cree en las acusaciones realizadas por Frida Sofía ya que el famoso siempre se comportó como un caballero.

“Al señor Enrique Guzmán siempre lo he visto como un caballero. Yo no creo nada de lo que dicen, yo lo respeto mucho y he trabajado con él” Lyn May

De acuerdo con la vedette, el cantante tiene una carrera muy limpia y “es un señorón”.

“Es un señorón. Tiene una trayectoria, una carrera limpísima” Lyn May

Lyn May destacó que Enrique Guzmán siempre fue asediado por las mujeres, por lo que si fuera verdad las acusaciones en su contra hubiera agarrado a las personas que se le metían en el camerino y no a su nieta Frida Sofía.

“Si fuera cierto lo que dicen... él, cuando era joven, tenía así de chamaquitas que se le metían al camerino y él las sacaba. Si fuera cierto eso, ¿no crees que hubiera agarrado chamaquitas de esas que se metían al camerino? ¡Es un caballero!” Lyn May

Lyn May feliz de haberse vacunado contra el Covid-19

Durante su entrevista con el programa Hoy, Lyn May destacó que se encuentra feliz ya que ya recibió la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19.

“Estoy feliz porque a mi mamá ya le pusieron su vacuna, a mí ya me pusieron la vacuna, a mis hermanos también. La primera dosis, ya me toca la segunda la otra semana. Da más tranquilidad y además ya empiezo a salir” Lyn May

La vedette habló sobre como evitó caer en depresión por no tener trabajo y no poder salir con la pandemia por el coronavirus.