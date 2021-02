Lyn May brindó una entrevista al periodista Gustavo Adolfo Infante en donde dio detalles de su embarazo

Lyn May la reconocida actriz y vedette mexicana, no ha tenido una vida fácil. Durante una entrevista al programa del periodista Gustavo Adolfo Infante "El Minuto Que Cambió Mi Destino", la actriz dio detalles de su vida nunca antes revelados, como que en su primer embarazo pensó que su hija nacería por la boca.

De una forma más tranquila contó las diversas dificultades que ha atravesado es su adolescencia en el puerto de Acapulco, etapa en la que enfrentó una situación terrible: su primer matrimonio con una pareja que le doblaba la edad, ella tenía menos de 15 años y su esposo 40 años; además la golpeaba para que no tuviera hijos.

"Yo era una niñita cuando me fui a México; trabajaba en el mercado vendiendo y conozco a un marinero guapillo, y uno por salirse de la pobreza busca un escape. Me dijo: ‘Yo te voy a enseñar México, es muy bonito’. Yo le dije: ‘Bueno’, y me fui con él. Yo era una chamaquita" Lyn May

En la emisión, Lyn May reconoció que en ese entonces era "una chamaca muy ignorante en todos los sentidos", pues durante su primer embarazo pensaba que su hija iba a nacer por la boca. Contó que su pareja la golpeaba mucho para que abortara a su primer hija, ya que él tenía hijos grandes.

Lyn May reconoció que su familia la casó a la fuerza

Luego, Lyn contó que su abuela, quien la cuidaba desde pequeña, tuvo la equivocación de echar a la policía cuando él la llevó a México y lo metieron a la cárcel. Entonces, la casaron a la fuerza. “Yo hubiera preferido mil veces que no hicieran eso”, reveló la vedette.

“Después de que nació la segunda niña, me fui, porque el tipo me golpeaba, me trataba muy mal. Me pegaba porque no sabía hacer nada; no sabía hacer sexo, era una niña, una chamaca. El tipo quería que yo supiera y no sabía: si se iba la luz, me golpeaba; si llegaba tarde, me golpeada" Lyn May