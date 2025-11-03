A través de redes sociales, se ha viralizado a la influencer e integrante de Las Alucines, Lupita Villalobos de 36 años de edad, tras enfrentar y amenazar a una fan en pleno show por abrazar a su esposo.

“Más respeto, preciosa, respeto al acto, respeto a mi esposo. Siéntate, mi vida, antes de que te desgreñe y te parta tu madre. Siéntate, por favor, que te voy a reventar esa carita”. Lupita Villalobos

Esto luego de que en un show en Torreón, Coahuila, Lupita Villalobos no pasara por alto el acoso de una fan a su esposo, el español de 48 años de edad, Juan Luis, del cual se desconoce su apellido.

Pues sin más, una fan asistente al show de Las Alucines se acercó al esposo de Lupita Villalobos para abrazarlo y hasta tomarse unas selfie con él, esto sin su consentimiento.

Lo que generó aún más el enojo de Lupita Villalobos ante tan incómodo momento que involucró a su esposo durante el show.

¡Tremendo momento en el show de Las Alucines! 😳 Una fan se le fue encima al esposo de Lupita Villalobos y no lo soltaba mientras él se veía más incómodo que nunca 😬. pic.twitter.com/m1CKq4cLHq — Especies Políticas (@EspeciesP_NL) November 3, 2025

Abrazo de fan al esposo de Lupita Villalobos genera debate en redes sociales

Luego de que el enfrentamiento de Lupita Villalobos a una fan se hiciera viral, tras abrazar a su esposo, este hecho ha generado debate entre los seguidores en las redes sociales.

Pues entre comentarios, aseguran que Lupita Villalobos hizo bien en defender a su esposo de la “fan que se vio acosadora”, pues en el video esta se le “trepa”, además de que a Juan Luis se le veía incómodo con la situación.

Sin embargo, también opinaron que el lenguaje de amenaza de Lupita Villalobos no fue el adecuado para enfrentar a la fan, pues entre la burla y el momento todo pareció tornarse más incómodo.

Pese al momento, la fan identificada como Ale Jiménez salió a pedir disculpas tras las críticas que ha recibido.

“Estuvo mal porque invadí su espacio personal, en el momento no lo vi así ”, expresó la fans e incluso dijo que ya hasta de disculpó con Lupita Villalobos por medio de un mensaje en sus redes sociales.