Lupillo Rivera anda de emprendedor y hoy -14 de abril- anunció que se une al negocio de la mariguana, pues tendrá su propia changarro y hasta tendrá franquicias.

A través de la noticia dada a Despierta América, Lupillo Rivera -de 51 años de edad- compartió que ya está por abrir su propio negocio de mariguana.

Explicó que la mariguana que venderá será para uso medicinal y que decidió apoyar este emprendimiento tras haber tenido problemas con una rodilla.

Además, señaló que se podrán abrir franquicias de su negocio. Te contamos los detalles.

Lupillo Rivera, el cantante hermano de Jenni Rivera, compartió el nuevo proyecto que trae entre manos y que se tenía muy guardadito.

En el marco del aniversario 26 de Despierta América, Lupillo Rivera contó que tras la vivencia que tuvo con la mariguana decidió emprender en este sector.

Sin embargo, subrayó que el emprendimiento que tendrá será con el uso medicinal, no lúdico ni recreativo, como lo usan otras personas.

Explicó que si tomó la decisión de emprender en la mariguana es porque hace un tiempo él tenía un dolor de rodilla que lo llevó a tomar pastillas.

Pero esto no le resultó tan afectivo, pues además de que no se le quitaba el dolor, le comenzó a perjudicar el higado.

Ante ello, su doctor le dio la sugerencia de consumir gotas o fumar mariguana, con el fin de aliviar ese dolor, y bueno, comprobadísimo, ya está mejor de la rodilla.

“Tuvimos que comprobar que era el cannabis, tuve una rodilla muy mala, me daban pastillas para quitarme el dolor y la pastilla me estaba dañando el hígado. El mismo doctor me recomendó fumar o tomar gotas de cannabis, fue cuando investigué qué es”.

Lupillo Rivera, cantante.