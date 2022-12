Lupillo Rivera fue espantado por Jenni Rivera, luego de que el homenaje a su difunta hermana en Zumpango estuviera lleno de errores.

En el marco del décimo aniversario luctuoso de Jenni Rivera, su hermano el cantante Lupillo Rivera realizó un homenaje que no salió tal y como lo había planeado.

Luego de que dicho homenaje a quien fuera la Diva de la banda estuviera lleno de errores que dejaron espantado a Lupillo Rivera.

Jenni Rivera, cantante. (Cuartoscuro / Cuartoscuro)

Lupillo Rivera acepta que homenaje a Jenni Rivera no debió ser tras ser espantado

En entrevista con reporteros que lo esperaban en el aeropuerto, el cantante del regional mexicano de 50 años de edad Lupillo Rivera confesó que el homenaje a Jenni Rivera no debió ser tras ser espantado.

A lo que Lupillo Rivera contó que el homenaje a Jenni Rivera fue muy curioso, pues tras planear el evento y tener todo bien organizado con su equipo de trabajo tuvieron un montón de errores

“Tuvimos un montón de errores, error tras error”. Lupillo Rivera

A lo que entre risas Lupillo Rivera relató que primero el mariachi entró con otra canción, luego dijo que cantaría el tema No llega el olvido y “la banda la tocó en otro tono, pese a que cada semana la tocamos”.

Lupillo Rivera, cantante. (Elizabeth Ruiz / Cuartoscuro)

Aunque ahí no pararon los errores en el homenaje a Jenni Rivera que preparó su hermano y cantante Lupillo Rivera, pues incluso los videos “salieron al revés, salieron volteados”.

“Osea uno trata de hacer las cosas bonito, porque se lo parece, pero cuando no se debe no se debe, ahí dije no se debía haber hecho”, expresó Lupillo Rivera.

A esto los reporteros comenzaron a Lupillo Rivera si en esos momentos sintió a su hermana la Diva de la banda Jenni Rivera, a lo que el cantante dijo que no, pero que le dio mucha risa lo sucedido durante el homenaje.

Asimismo, el cantante Lupillo Rivera comentó haberse sentido triste ante tantos errores en el homenaje de Jenni Rivera, pero en donde no le quedó de otra que reír por el tan mal y curioso momento.