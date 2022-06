A través de su historia de Instagram, donde es seguido por casi 2 millones de personas, Lupillo Rivera exhibe a su esposa; Giselle Soto, de 23 años de edad, se gasta todo su dinero.

Lupillo Rivera está cumpliendo su palabra, antes de que la prensa hable de su vida privada él se encarga de ventilar ciertas cosas.

En esta ocasión, Lupillo Rivera publica una breve video que muestra a su esposa caminando por un estacionamiento en dirección a su carro donde guardara sus compras de la prestigiosa marca Gucci.

“Esta muchacha le está tumbando todo el dinero a Lupillo, mira”, dice el llamado ‘Toro del corrido’. De pronto su esposa suelta una carcajada y él también.

“Ándele, cárguelas, pa’que sepas lo que se siente cargas bolsas”, agrega el cantante y se burla de que su esposa no carga con tanto gusto las bolsa de la despensa.

“A ver si cargas las de Walmart así tan bien cuando vamos al pinche mandado”, finaliza sin antes asegurar que su mujer “siempre le hace pasar vergüenzas”.

Reaccionan a las compras de Giselle Soto, esposa de Lupillo Rivera

Por supuesto todo se trata de una broma que Lupillo Rivera, de 50 años de edad, le juega a su pareja, por lo que sus fans no tardaron en reír y asegurar que sienten empatía con Giselle Soto.

“Casualmente esas bolsas no pesan cuando estamos de shopping”, “Cuando uno va de compras no importa cuánto cargue, uno es feliz”, “Me encanta como se llevan como pareja”,

“Yo también quiero ir de compras, no importa quién las cargue”, “a la mujer lo que pida”, “Esas bolsas no pesan nada, no son compras son motivación”, se lee entre comentarios.

Giselle Soto y Lupillo Rivera (@lupilloriveraofficial / Instagram)

¿Quién es la esposa de Lupillo Rivera?

Giselle Soto es la esposa de Lupillo Rivera. Ella tiene 23 años de edad y actualmente es dueña de su propio negocio de belleza el cual está ubicado en una importante zona de Los Ángeles, California.

Giselle Soto y Lupillo Rivera hicieron su romance público en septiembre de 2020, pocos tiempo después de que Belinda y Christian Nodal anunciaran su relación. Se cree que Rosie Rivera fue quien los presentó.

A pocos meses de estar saliendo, el hermano de Jenni Rivera le entregó el anillo de compromiso y más tarde se casaron en secreto.