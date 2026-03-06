Luis Ernesto Franco se sincera y confiesa por qué decidió compartir sus secretos en su canal de Youtube, aunque había preferido mantener su vida privada alejada de los reflectores.

En entrevista para Ventaneando, Luis Ernesto Franco señaló que si decidió compartir sus vivencias fue con el objetivo de ayudar a quienes atraviesan momentos complicados.

“‘Man, ¿si me voy mañana?’, porque quise irme. ‘Si me voy mañana, ¿qué? ¿Qué voy a dejar? Mis personajes, los aplausos, los likes, ¿a esto vine a la vida?’” Luis Ernesto Franco

Por esta razón Luis Ernesto Franco decidió compartir sus secretos en YouTube

Tras una larga trayectoria en la industria del espectáculo, Luis Ernesto Franco sorprendió a sus seguidores al revelar detalles de su vida privada que antes no se había atrevido a compartir.

Y es que en su canal de YouTube ‘Mejor que ayer’, Luis Ernesto Franco se ha sincerado sobre los problemas a los que se ha enfrentado y sus experiencias más complicadas.

Sin embargo, todo esto lo ha hecho con el objetivo de ayudar a las personas que podrían estar atravesando un momento difícil.

Luis Ernesto Franco explicó que en un principio prefería mantener su vida privada alejada de los reflectores, por lo que siempre separó lo que vivía de su carrera como actor.

Pero, con el tiempo se dio cuenta que sus experiencias podrían ayudar a las personas, de hecho, podría llegar a más personas que con su trabajo como actor.

“Yo dividía: ‘Este es El Güero profesional. Esta es mi vida personal’, y era una línea. Después me di cuenta de que como tú lo dices, había cosas muchísimo más interesantes, pero sobre todo que podían ayudar muchísimo más a las personas de lo que es mi propia vida que a los personajes que estoy haciendo” Luis Ernesto Franco

Luis Ernesto Franco confesó que tenía reconocimiento como actor y eso era satisfactorio, sin embargo, se dio cuenta que nunca iban a conocerlo a él.

Pues sus seguidores solo conocían sus personajes y no conocían al verdadero Luis Ernesto Franco .

Es ahí que se dio cuenta que si se moría, las personas no lo conocerían a él, sino que se quedarían con la imagen de sus personajes.

Luis Ernesto Franco cambió la manera en la que se relaciona con su público

Fue en ese momento que Luis Ernesto Franco decidió cambiar la manera en la que se relacionaba con su público y compartirles más de su vida.

Luis Ernesto Franco destacó que ha sido más complicado compartir sus vivencias que su trabajo como actor.

Y es que no se trata de darle vida a un personaje, sino que se está mostrando vulnerable al compartir los momentos más complicados que le ha tocado vivir.

“Esto que estoy haciendo, para mí es mucho más difícil que actuarte un personaje. Para mí es más difícil mostrarte mi vida y ser vulnerable y decir: ‘Hey, si estás pasando por este momento, déjame decirte algo, no es el final. Yo estuve ahí’” Luis Ernesto Franco

A través de su canal de YouTube, Luis Ernesto Franco se ha sincerado y ha revelado algunos de los episodios más complicados de su vida entre los que se encuentran:

El divorcio de sus padres

Se quedó sin hogar durante su adolescencia

A los siete años fue víctima de abuso

Lucha contra la depresión y adicciones

Pensó en quitarse la vida

Su divorcio con Marimar Vega

Luis Ernesto Franco confesó que, aunque no ha tenido un camino fácil, inició un proceso de sanación personal que transformó la manera en la que ve la vida.

Es por ello por lo que a través de su canal habla sobre resiliencia, salud mental y crecimiento personal.