Luis Ernesto Franco confiesa que sufrió abuso durante su infancia, lo que lo llevó a querer quitarse la vida cuando tenía 30 años de edad.

A través de sus redes sociales, Luis Ernesto Franco -de 41 años de edad- abrió su corazón y compartió los difíciles problemas a los que se ha enfrentado durante su vida.

Luis Ernesto Franco confesó que las heridas emocionales de su niñez las arrastró hasta su adultez, pero afortunadamente ha logrado trabajar en ellas y así lo compartió con sus seguidores.

Luis Ernesto Franco confesó que fue víctima de abuso cuando era solo un niño, situación que le provocó serias heridas emocionales que lo llevó a querer quitarse la vida a los 30 años.

A través de un video, Luis Ernesto Franco confesó que a los 7 sufrió un abuso, pero nunca se lo dijo a nadie.

Sin embargo, Luis Ernesto Franco ya había enfrentado algunos problemas luego de que sus padres decidieron separarse.

Y es que la vida de Luis Ernesto Franco cambió completamente a los 4 años cuando sus padres se divorciaron y él tuvo que decidir con quien se quería ir a vivir.

Con una serie de carteles, Luis Ernesto Franco reveló que dejó de ver a su mamá hasta que tuvo 11 años, porque eligió a la figura paterna.

El encuentro con su mamá solo duró un año y es que ella corrió a su hijo y desde ese momento Luis Ernesto Franco estuvo de casa en casa buscando un hogar.

Pese a los difíciles momentos que vivió, Luis Ernesto Franco siguió adelante gracias a que quería convertirse en actor.

Sueño que logró concretar, pero eso le trajo a Luis Ernesto Franco otros problemas como adicciones a las drogas y depresión.

La problemática escaló a un gran nivel que Luis Ernesto Franco intentó quitarse la vida cuando tenía 30 años.

Afortunadamente Luis Ernesto Franco no logró concretar su plan.

Fue en ese momento que Luis Ernesto Franco tuvo una conversación con Dios para saber qué rumbo debería de tomar su vida y si es que había un motivo para que el continuará.

Luis Ernesto Franco compartió que aprendió a sanar, ya que entendió que no podía quedarse como víctima de su historia.

En su video, Luis Ernesto Franco destacó que no es lo que le pasó, sino lo que decidió hacer con ello.

“Hoy sé que no somos lo que nos pasa. Somos lo que elegimos hacer con ello (…). He caído. He dudado. He sentido miedo. Pero también he sanado. He construido. Me he levantado. Y lo más importante: he aprendido a vivir en paz conmigo”

