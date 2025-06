Conoce a Luis Ernesto Franco, actor que sorprendió a sus seguidores al revelar que fue víctima de abuso cuando era niño y esto lo llevó a pensar lo peor.

Luis Ernesto Franco cuenta con una amplia trayectoria dentro del mundo del espectáculo, pero pocos se imaginaron los problemas a los que se ha tenido que enfrentar durante su vida.

Durante un video, Luis Ernesto Franco abrió su corazón y confesó que las heridas emocionales de su niñez las arrastró hasta su adultez, a continuación te decimos quién es este actor.

Originario de Tepic, Nayarit, Luis Ernesto Franco nació el 21 de diciembre de 1983, cuenta con una amplia trayectoria en la industria del espectáculo como actor, productor, escritor y modelo.

Luis Ernesto Franco es un actor que ha alcanzado gran popularidad gracias a su trabajo en películas, series y telenovelas.

Actualmente Luis Ernesto Franco tiene 41 años de edad.

Luis Ernesto Franco se casó con Marimar Vega en diciembre del 2015, pero se separaron en 2018.

Actualmente Luis Ernesto Franco se encuentra casado con la creadora de contenido Roza Laven, con quien se mudó a Estados Unidos.

Luis Ernesto Franco es del signo zodiacal Sagitario.

De acuerdo con la astrología, las personas del signo zodiacal sagitario son aventureras, optimistas, independientes y curiosas.

Se caracterizan por ser honestos, generosos, cuentan con un gran deseo de aprender y expandir sus horizontes.

Luis Ernesto Franco tiene un hijo llamado Leo fruto de su relación con Roza Laven.

De acuerdo con TV Azteca, Luis Ernesto Franco es egresado del CEFAT, por lo que empezó su carrera en la actuación en esta televisora.

Luis Ernesto Franco ha trabajado en diferentes producciones como:

Luis Ernesto Franco además es cofundador de la casa productora ‘Los Weros Films’.

Junto con el actor Luis Arrieta esta productora realizaron exitosas películas del cine mexicano como:

Luis Ernesto Franco compartió un video en su cuenta de Instagram donde confesó que sufrió un abuso durante su infancia y eso lo llevó a pensar en lo peor.

A través de varios letreros, Luis Ernesto Franco compartió que ha vivido varios momentos muy dolorosos.

En su video, Luis Ernesto Franco reveló que su vida cambió completamente a los 4 años cuando sus padres se divorciaron y él tuvo que decidir con quien se quería ir a vivir.

Luis Ernesto Franco confesó que a los 7 años fue víctima de abuso, pero nunca lo dijo a nadie.

A través de sus carteles, Luis Ernesto Franco destacó que dejó de ver a su mamá hasta que tuvo 11 años, cuando se fue a vivir con ella.

Sin embargo, solo vivió un año con su mamá ya que ella lo corrió de su casa, por lo que de los 12 a los 17 años estuvo buscando un hogar.

Aunque logró cumplir su sueño de ser actor, eso le trajo a Luis Ernesto Franco otros problemas como adicciones a las drogas y depresión.

A los 30 años, Luis Ernesto Franco tocó fondo e intentó quitarse la vida, pero afortunadamente no lo logró.

“Me rehabilité, construí un hogar que, duró menos de dos años… En mis 30 toqué fondo e intenté quitarme la vida, fue cuando tuve esa conversación que lo cambió todo: ‘Dios, o me muestras para qué estoy vivo o llévame de aquí, yo no pedí nacer’”

Luis Ernesto Franco compartió su historia con el objetivo de que otras personas que también están pasando lo que vivió, entiendan que si se puede salir adelante.

“Si estás leyendo esto y sientes que no puedes más, te lo digo claro: SÍ SE PUEDE. No importa de dónde vienes. Lo que importa es qué haces con lo que te tocó vivir. Tu historia no ha terminado. Y todavía estás a tiempo de escribir la mejor parte”

Luis Ernesto Franco