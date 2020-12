Luis Ernesto Franco aseguró que el tiempo lo cura todo y tras dos años de su divorcio le desea lo mejor a su exesposa Marimar Vega.

En mayo del 2018 Marimar Vega y Luis Ernesto Franco confirmaron su separación, tres años después de haberse casado. La noticia causo gran polémica pues se hablaba de que su divorcio se debía a una supuesta infidelidad.

A dos años de haber terminado su relación, el actor habló sobre su relación con la famosa y aseguró que no existen problemas entre ellos.

En entrevista con el programa Ventaneando, el artista confesó que entre los motivos de su separación no se encuentra un tercero y señaló el tiempo ha curado todas las heridas del pasado.

¿Por qué se separaron Marimar Vega y Luis Ernesto Franco?

En su video Luis Ernesto Franco puntualizó que su divorcio con Marimar Vega se dio en buenos términos y destacó que no fueron ciertos los rumores que apuntaban que fue por una infidelidad con Adrián Uribe .

“El tiempo lo cura todo y sobre todo cuando terminas y son quiebres en buenos términos, porque mi relación yo siempre lo he dicho y lo vuelvo a decir, no fue a consecuencia de un tercero” Luis Ernesto Franco

El actor destacó que fue una decisión que tomaron ambos ya que querían diferentes cosas en su futuro.

“No tuvo nada que ver todo lo que se chismeó en su momento, fue una decisión que tomamos los dos, o sea yo voy para el sur, tú vas para el norte ¿Qué hacemos juntos? Separémonos de una vez” Luis Ernesto Franco

Luis Ernesto Franco aseguró que su divorcio de Marimar Vega se dio en buenos términos, por eso hoy en día pueden trabajar juntos sin ningún problema.

“Así en los mejores términos nos separamos, tanto así que podemos seguir trabajando juntos, que si nos vemos nos saludamos, que le deseo lo mejor, que quiero que sea feliz y que seguramente ella lo mismo conmigo” Luis Ernesto Franco

El actor puntualizó que le desea lo mejor a su exesposa.

“Entonces, no tuve problema en trabajar con ella, ni tendré problema en trabajar con ella en el futuro, simplemente la veo y la abrazo y le deseo lo mejor siempre” Luis Ernesto Franco

Luis Ernesto Franco señala que el amor es una decisión

Durante su entrevista con Ventaneando, Luis Ernesto Franco reveló que uno de los problemas de las parejas es que a la primera dificultad deciden separarse.

“Muchas veces es lo que pasa, los primero seis meses estamos en la etapa del enamoramiento, estamos súper atentos a la pareja, viendo que necesita, qué podemos aportar de más a la relación, para que esta persona este bien y después dan por sentado que ya todo está dado” Luis Ernesto Franco

El actor confesó que para él el amor es una decisión que va más allá de los sentimientos.