El productor Luis de Llano, de 77 años, se enfoca en su carrera y no quiere hablar de la sentencia alcanzada por Sasha Sokol, de 52 años.

A 17 días de que se diera a conocer la sentencia en su contra por daño moral a Sasha Sokol, Luis de Llano Macedo reapareció en público.

Esto sucedió la noche del viernes 26 de mayo, cuando Luis de Llano acudió a los Premios Patria 2023, en la Ciudad de México, y desfiló por la alfombra roja del evento.

Luis de Llano / Sasha Soköl (Agencia México)

Luis de Llano reaparece en los pemios Patria 2023 tras sentencia por daño moral

La presencia de Luis de Llano provocó un zafarrancho, ya que un nutrido grupo de reporteros lo rodeó, buscando su reacción ante la sentencia dictada en su contra.

Luis de Llano se negó a hablar sobre la denuncia de Sasha Sokol, señalando que sus abogados se están haciendo cargo del asunto:

“Eso lo están llevando mis abogados, mis abogados están viendo todo, me han pedido de favor que ellos están manejando todo esto”.

Luis de LLano (@luisdllanomacedo / Instagram)

Luis de Llano dijo estar muy contento por estar en los pemios Patria 2023

Los reporteros insistieron, preguntándole si apelará a la sentencia que se le impuso; Luis de Llano reafirmó su postura e intentó cambiar el tema de la conversación:

“De eso no tengo comentarios, disculpen pero no... Agradezco el premio que me han dado y me siento muy orgulloso de haber estado esta noche aquí”.

Meses atrás se reportó que Luis de Llano se encontraba sumido en la depresión por el asunto con Sasha Sokol. Al respecto, los reporteros le preguntaron cómo estaba de ánimo.

El creador de Timbiriche dijo que se encontraba feliz porque volvería a ver a varios amigos en los Premios Patria 2023.

“Ahorita me siento contento por estar aquí en esta reunión donde voy a ver a muchos amigos que no he visto durante mucho tiempo”.

Luis de Llano en entrevista con Olallo Rubio (Captura de pantalla )

Luis de Llano anuncia que ya produce un nuevo programa “en pro de los valores, la ética y la moral”

Asimismo, Luis de Llano destacó que pese a la sentencia en su contra por daño moral -ya que no pudo ser juzgado por abuso sexual debido a que el delito ya prescribió-, él está muy ocupado con su carrera:

“En estos momentos yo sigo haciendo mi carrera, ya estoy escribiendo, voy a hacer un programa de televisión con Manlio, muy importante muy, interesante, él va a ser el conductor”.

El empresario en medios de comunicación, Manlio Magno, ahondó sobre el asunto del programa:

“Está produciendo Luis un programa que yo voy a tener el placer de conducir, es un programa que va en pro de la unión familiar, los valores, la ética, la moral”

Magno dijo que el programa buscará “generar mejores pensamientos morales y humanos, para erradicar las volencias”.

“Con este tipo de contenido que forme valores, que ayude a la pacificación social, estamos seguros que las condiciones van a cambiar”, aseguró.