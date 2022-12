Lucía Méndez va en serio; emprende acciones legales contra Laura Zapata y Sylvia Pasquel tras ataques después de haber terminado las grabaciones del reality show de Netflix: ‘Siempre Reinas’.

Desde el estreno de ‘Siempre Reinas’ su elenco se ha encontrado en medio de la controversia por la supuesta rivalidad que ha tenido elenco con Lucía Méndez de 67 años de edad.

Aunque en un principio, Lucía Méndez había señalado que no le importaba lo que sus compañeras pudieran decir de ella, la actriz sorprendió al revelar que ejercerá acciones legales en contra de Laura Zapata y Sylvia Pasquel.

Sylvia Pasquel, Lucía Méndez, Laura Zapata y Lorena Herrera 'Siempre reinas'. (@NetflixLAT)

Cansada de los ataques en su contra, Lucía Méndez emprende acciones legales contra Laura Zapata y Sylvia Pasquel

En los últimos años los reality show han tenido grandes niveles de audiencia, es por ello que Netflix sorprendió al anunciar ‘Siempre Reinas’. El elenco estuvo conformado por:

Lorena Herrera, 55 años de edad

Sylvia Pasquel, 72 años de edad

Laura Zapata, 66 años de edad

Lucía Méndez, 67 años de edad

A pesar del gran éxito que tuvo el reality show, se generó gran controversia por la supuesta rivalidad que se creó entre Sylvia Pasquel, Lorena Herrera y Laura Zapata contra Lucía Méndez.

La controversia aumentó cuando Sylvia Pasquel, Lorena Herrera y Laura Zapata fueron invitadas al programa de Youtube ‘Pinky Promise’ de Karla Díaz, pero la gran ausente fue Lucía Méndez.

Tras los ataques que hicieron en su contra, Lucía Méndez compartió un comunicado del Corporativo Jurídico DOXA donde se informó que inició un proceso legal en contra de Laura Zapata y Sylvia Pasquel.

Durante el programa Ventaneando se reveló que Lucía Méndez decidió poner un alto a todos los ataques que ha recibido por parte de Laura Zapata y Sylvia Pasquel.

“Por medio de la presente, se informa de la carta de advertencia y cese de conductas contrarias a los buenos usos y costumbres que rigen a los medios de comunicación y las redes sociales, respecto del mal uso y al abuso exclusivo de la propia imagen del nombre artístico Lucía Méndez ‘La Diva de México’, por parte de LAURA ZAPATA y SYLVIA PASQUEL”, se puede leer en el comunicado.

En el comunicado que se compartió señalan que los ataques de Laura Zapata y Sylvia Pasquel perjudican la imagen de Lucía Méndez.

“Dichas conductas, además de perjudicar y denostar peyorativamente a Lucía Méndez, general diversas sanciones administrativas, penales y responsabilidad civil, respecto al derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen; así como, violencia de género” Comunicado Lucía Méndez

En este sentido se pide a Laura Zapata y Sylvia Pasquel se abstengan de seguir realizando comentarios que perjudican la imagen de Lucía Méndez, ya sea a través de las redes sociales o medios de comunicación.

“Por todo lo anterior, se han iniciado acciones legales en materia civil, penal y administrativa para efectos de que LAURA ZAPATA y SYLVIA PASQUEL, se abstengan de seguir realizando conductas que injurian la imagen de Lucía Méndez; a través de cualquier medio de comunicación o red social, conocido o por conocerse” Comunicado Lucía Méndez

¿Por qué Lucía Méndez ejerció acciones legales en contra de Laura Zapata y Sylvia Pasquel?

De acuerdo con los conductores de Ventaneando, el enojó de Lucía Méndez se produjo después de las declaraciones que realizaron Laura Zapata y Sylvia Pasquel en el programa de Youtube ‘Pinky Promise’ de Karla Díaz.

En el programa Laura Zapata comenzó señalando: “Vamos a hablar de tres, somo tres reinas. ¿Para qué le damos rating?”.

Sylvia Pasquel también llamó desempleada a Lucía Méndez al señalar: “Bendito sea Dios yo no tengo muchos haters en mi cuenta, yo me he metido en la cuenta de otra compañerita e híjole cómo tiene haters. Nosotras sí trabajamos, ella es una diva desempleada, neta”

Hasta el momento ni Laura Zapata ni Sylvia Pasquel se han pronunciado sobre el comunicado de Lucía Méndez.